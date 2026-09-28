Por otro lado, destacan los terrenos disponibles para los postores, como un predio urbano en Pachacamac, otro en Carabayllo, un terreno en Castilla (Piura), entre otros. Foto: Andina
Por otro lado, destacan los terrenos disponibles para los postores, como un predio urbano en Pachacamac, otro en Carabayllo, un terreno en Castilla (Piura), entre otros. Foto: Andina
Por Redacción EC

Para este miércoles 30 de setiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) realizará el quinto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas. En esta oportunidad se subastarán 26 bienes inmuebles valorizados en S/ 6,804,173.82 soles.

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