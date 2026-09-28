Para este miércoles 30 de setiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) realizará el quinto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas. En esta oportunidad se subastarán 26 bienes inmuebles valorizados en S/ 6,804,173.82 soles.

Distritos donde se ubican los bienes

Entre los bienes a rematar destacan una casa en Villa El Salvador y una vivienda de dos pisos en Piura, junto con departamentos en Chorrillos y Surco. La oferta incluye, además, oficinas y un local industrial en Lurigancho.

La SUNAT indicó que también se subastarán depósitos ubicados en Surco, Surquillo y San Miguel, que ofrecen opciones tanto residenciales como comerciales. Asimismo, en San Isidro y Surco, se cuentan con estacionamientos.

En el caso de terrenos, se cuenta con un predio urbano en Pachacamac, otro en Carabayllo, un terreno en Castilla (Piura) y un terreno rural en Guadalupe (Ica), ideales para negocios agrícolas o en zonas urbanas. Finalmente, se incluyen dos tiendas en San Juan de Lurigancho.

Modalidad de subasta

El remate se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. Para participar solo debe presentar su DNI.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la SUNAT, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en https://rematestributarios.sunat.gob.pe/ o llamar a los celulares 970 589 308 y 964 408 217. La inscripción y participación es totalmente gratuita.