Super Bowl: El movimiento económico que genera el evento de fútbol americano en Estados Unidos

Este domingo se desarrollará la edición 50 del Super Bowl que se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahwks en el Levi’s Stadium de California. El evento deportivo y de entretenimiento genera un movimiento económico importante.

A nivel de publicidad, el costo promedio por 30 segundos de spot llega a US$8 millones, aunque hay pagos que alcanzan los US$10 millones, como dijo Mark Marshall, presidente de Publicidad y Alianzas Globales de NBCUniversal, a Bloomberg.

Según el diario El Economista, esta cifra representa un aumento de 14% frente al Super Bowl LIX -realizado en 2024-, cuyo precio promedio fue de US$7 millones. A modo de comparación, en 1967, año en que se disputó la primera edición de la final de la National Football Legue (NFL), una publicidad de 30 segundos ascendía a US$37.500.

El evento será transmitido por la cadena NBC y contará con spots publicitarios de marcas como Amazon Prime, Apple, General Motors, Netflix, Pepsi, P&G, Unliever, Uber Eats, Budweiser, Hellman’s, Toyota, State Farm, entre otras, informaron Sports Illustrated y El Economista.

Esta final, además, contará con la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo. Cabe precisar que por política de la NFL, no se suele pagar los honorarios de los artistas principales en este show del encuentro deportivo.

Impacto y asistencia

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se había estimado un impacto económico en el país de US$1.000 millones en el Super Bowl LVIII, realizado en 2024 al sur de Las Vegas, y de US$500 millones, como mínimo, en el Super Bowl LIX, en el 2025.

Por otro lado, el Levi’s Stadium tiene una capacidad para albergar regularmente a 68.500 personas y asientos premium para 9.000 personas. Según Ticketmaster, boletería oficial del evento deportivo, se han puesto a la venta 68.500 entradas al público.

A días de que se lleve a cabo el Super Bowl LX, en la página de la boletería se puede encontrar solo la reventa verificada. Los precios en reventa oscilan desde los US$5.082, en las zonas más altas del estadio, hasta los US$59.290, en la zona frente del campo.

Se espera que lleguen 90.000 personas al Área de Bahía de San Francisco , región que agrupa a 9 condados de California, estimó el Comité Anfitrión del Área de la Bahía de San Francisco (BAHC, por sus siglas en inglés), entidad que organiza eventos deportivos en dicha región.

Además, se proyecta un impacto económico que oscilará entre los US$370 millones y los US$630 millones . Este efecto económico también se traduce en 5.000 empleos relacionados, US$300 millones en ingresos laborales y US$16 millones en ingresos fiscales para los gobiernos locales.

Además, la audiencia televisiva rondaría entre los 120 millones y 130 millones, según El Economista.

Cabe añadir que California también albergará el Super Bowl en el 2027, en la ciudad de Inglewood, por lo que se espera un impacto económico entre los US$234 millones y los US$477 millones para el condado de Los Ángeles, de acuerdo con un estudio de la consultora económica Micronomics.