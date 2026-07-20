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Resumen

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La economista brasileña Susana Cordeiro no estuvo ni 24 horas en Lima, pero hizo un espacio en su agenda para recibir a El Comercio el último viernes. La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, que lidera la región desde setiembre de 2025, comentó la reunión que sostuvo con la presidenta electa, Keiko Fujimori.