- ¿Cómo analiza Xiaomi el mercado peruano y cuáles son sus primeros planes en el país como nuevo Country Manager?

El Perú es un mercado estratégico para Xiaomi. Actualmente tenemos una participación de mercado del 28% en smartphones durante el primer semestre de 2026. Nosotros entramos en esta nueva etapa con el objetivo de seguir consolidando el crecimiento que hemos construido en los últimos años. Nuestra prioridad será acercar la innovación tecnológica a los clientes peruanos. Nos enfocaremos principalmente en seguir consolidando nuestra posición en smartphones, desarrollar nuestro ecosistema de dispositivos inteligentes y ampliar la experiencia de marca en el país.

- ¿Cuál es la posición actual de Xiaomi en el mercado?

En el primer y segundo trimestre de 2026 mantuvimos una participación del 28% en el mercado de smartphones. Nuestro objetivo es mantener la primera posición al cierre de este año.

Además, en agosto de 2026 Xiaomi logró el puntaje más alto de experiencia de cliente en la categoría tecnología del Retail Barometer Perú 2026, con un 86%. Esto refuerza la estrategia de Xiaomi de seguir desarrollando su red de tiendas. Hoy contamos con 15 tiendas en el país.

lima miercoles 7 de octubre 2026 Entrevista a Tang Ping, Gerente General de Xiaomi Perú. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Proyecciones de crecimiento

- ¿Dónde visualiza que estará Xiaomi el próximo año? ¿Se prevé una consolidación de este liderazgo?

Somos muy optimistas y confiamos en que continuaremos liderando el mercado en los próximos trimestres y durante todo el año.

- ¿El liderazgo corresponde a toda la categoría de smartphones o a algún segmento en particular?

A toda la categoría de smartphones, una posición que es sostenida en los últimos dos años.

- ¿Qué estrategias están trabajando para reforzar ese liderazgo y en qué segmentos pondrán mayor foco?

Específicamente en Xiaomi Perú, continuamos expandiendo las tiendas Xiaomi en todo el país para llevar la mejor experiencia a los clientes locales. Además, como empresa de innovación, además de smartphones llevamos productos de ecosistema inalámbrico e inteligente para enriquecer la vida de los usuarios.

- ¿Tienen previsto abrir nuevas tiendas o centros de experiencia entre este año y el 2027?

Hasta ahora contamos con 15 tiendas propias de Xiaomi en todo el país. Al cierre de este año abriremos dos tiendas adicionales en el país.

- ¿Se mantiene el plan de alcanzar 60 tiendas para 2029?

Sí, mantenemos ese plan.

-¿Cómo vienen los resultados de la estrategia de ‘premiumización‘ de la marca?, ¿Es el segmento premium en el que se están centrando más en el Perú?

Esta es una estrategia global de Xiaomi en todo el mundo. La compañía está atravesando una fuerte evolución hacia el segmento premium, desarrollando productos y experiencias cada vez más sofisticadas, en los que la innovación, el diseño y la excelencia tecnológica cumplen un rol central.

Xiaomi se ha establecido como una de las marcas líderes de smartphones a nivel mundial, ubicándose entre las tres primeras a nivel global durante varios años consecutivos, mientras amplía de manera constante su presencia premium en los mercados internacionales. La alianza estratégica entre Xiaomi y Leica refleja nuestro compromiso con la excelencia en innovación y fotografía móvil desde hace ya más de cinco años. Xiaomi busca demostrar innovación premium y elevar continuamente la experiencia tecnológica de sus usuarios.

- ¿El mayor foco de la compañía hoy es el segmento premium?

Sí. Cada año llevamos al mercado nuestra línea de productos con la tecnología más reciente. A mitad de este año lanzamos la serie Xiaomi 17T en el mercado peruano y, en el primer trimestre del próximo año, planeamos lanzar la nueva línea insignia, la serie Xiaomi 18, con tecnología e innovación creativas.

- ¿La novedad respecto a la serie 18 estará centrada en las cámaras o vendrá con otras prestaciones?

Por el momento no puedo compartir más detalles sobre las especificaciones del producto porque aún no ha sido lanzado. Pero, tendrá la tecnología más reciente. Este mes la que vamos a lanzar es la serie Redmi Note 17.

- ¿Qué detalles puede adelantar del nuevo Redmi Note 17?, ¿cuál es su enfoque y el segmento al que está dirigido?

La serie Redmi Note es una de las líneas más importantes de Xiaomi a nivel global y está dirigida al segmento medio-alto. En comparación con la generación anterior, la serie Redmi Note 17 presenta dos avances importantes: la tecnología de batería y la durabilidad. La batería cuenta con carga rápida HyperCharge de 100 vatios, la mayor capacidad y la carga más rápida en este segmento del mercado actualmente. También buscamos conservar la capacidad durante un período prolongado, aproximadamente a seis años de uso regular bajo condiciones de prueba. Creemos que la vida útil de la batería beneficia al usuario final, porque no necesita preocuparse tanto por la carga de su teléfono.

- ¿La durabilidad de la batería es una de las principales preocupaciones del usuario de smartphones hoy en día?

Sí, totalmente. Con el lanzamiento de la Serie Redmi Note 17 durante el último trimestre del año, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el posicionamiento de esta familia y consolidar nuestro liderazgo en la gama media, ofreciendo dispositivos que combinen innovación, autonomía y durabilidad para responder a las principales necesidades de los usuarios

Participación en el segmento premium

- ¿Pueden desglosar cuál es su participación de mercado en el segmento premium en el Perú?

El segmento premium es una de nuestras mayores prioridades estratégicas en el país. Gracias a la excelente adopción de nuestras líneas de gama alta, como las series Xiaomi T y Xiaomi Ultra, que incluyen nuestra alianza fotográfica con Leica y avances en Inteligencia Artificial, Xiaomi se ubica actualmente entre las tres principales marcas del segmento premium de smartphones en el Perú.

- ¿Cómo equilibran la estrategia de ‘premiumización’ con mantener un portafolio accesible para otros segmentos, ya que también Xiaomi es vista como una marca accesible?

Nuestra estrategia es la ‘premiumización‘, es cierto, pero además queremos atender a todos los clientes. Contamos con un portafolio diversificado que responde a los distintos perfiles de consumo en el país, principalmente en tres grandes categorías: la serie premium, liderada por la Serie Xiaomi 17 y la Serie Xiaomi 17T; nuestra gama de entrada Serie Redmi 17, y nuestra icónica gama media con la Serie Redmi Note 17. Dentro de esta estructura, la Serie Redmi Note se posiciona como el corazón de nuestro ecosistema móvil en el mercado peruano, con una participación del 40% dentro de nuestro portafolio.

- ¿Habrá novedades en productos inteligentes o AIoT para el próximo año o junto con el Redmi Note 17?

Junto con la serie Redmi Note 17 también lanzaremos nuevos audífonos, relojes y otros dispositivos que podrán conectarse fácilmente a nuestra plataforma. El ecosistema es muy importante para Xiaomi. Actualmente, nuestra plataforma AIoT (inteligencia artificial de las cosas) y la cantidad de dispositivos conectados por los usuarios supera los 1.160 millones. Asimismo, 24,6 millones de usuarios tienen cinco o más dispositivos Xiaomi. Es el ecosistema AIoT más grande del mundo.

lima miercoles 7 de octubre 2026 Entrevista a Tang Ping, Gerente General de Xiaomi Perú. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿Están considerando traer al Perú nuevos dispositivos que aún no estén en el mercado?

En este momento estamos planificando nuestra línea de productos para el próximo año.

Otras categorías

- ¿Cuáles han sido los primeros resultados del lanzamiento de las lavasecas?, ¿hay planes de traer otros productos de línea blanca?

En el tercer trimestre de este año trajimos al mercado lavasecas y otros productos para el hogar. Hemos visto una acogida significativa de estos productos en el Perú. Continuaremos trayendo productos para el hogar, incluidos productos inteligentes grandes de línea blanca.

La estrategia inicial ha sido introducir la categoría a través de nuestros principales canales de venta: las Xiaomi Stores de operación directa, mi.com y los marketplaces. Con la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5 kg buscamos posicionar una alternativa diferenciada en el mercado. En los próximos meses, nuestro objetivo es fortalecer el conocimiento del producto, ampliar su alcance comercial y consolidar su posicionamiento entre los consumidores peruanos.

- ¿Qué participación de mercado ha alcanzado?

Proyectamos un crecimiento de más del 200% para el siguiente trimestre con este producto. Al ser una categoría en la que nuestra presencia es reciente, estamos enfocados en consolidar su posicionamiento y ampliar progresivamente su alcance en el mercado, con la expectativa de ubicarnos entre las principales alternativas en el corto plazo.

Actualmente, Xiaomi supera el 50% de participación de mercado en categorías como scooters eléctricos, aspiradoras robot y ‘power banks’. Asimismo, tiene 30% de participación en ‘wearables‘ y lideramos el segmento de relojes inteligentes básicos. Estos resultados reflejan el potencial de nuestra propuesta tecnológica y nos motivan a seguir desarrollando nuevas categorías.

“Esperamos un crecimiento del 60% en las categorías de productos del ecosistema, impulsado en gran medida por los productos para el hogar”.



- ¿Podrían llegar refrigeradoras u otros productos similares grandes de línea blanca?

No puedo adelantar aún comentarios sobre este tipo de productos.

- ¿Cómo están estimando la evolución de la demanda en el Perú para categorías como aire acondicionado, ventiladores y lavasecas ante el clima más cálido por El Niño? ¿Qué oportunidades de crecimiento identifican?

En Xiaomi vemos oportunidades importantes de crecimiento en las categorías de productos inteligentes para el hogar. Los consumidores buscan cada vez más soluciones que combinen tecnología, practicidad y facilidad de uso.

En el mercado peruano, factores como la búsqueda de mayor comodidad en el hogar, la adopción de tecnologías inteligentes y las necesidades de climatización asociadas a las variaciones del clima pueden impulsar la demanda de categorías como ventiladores y lavasecas. Para el cierre de 2026, esperamos un crecimiento del 60% en las categorías de productos del ecosistema, impulsado en gran medida por los productos para el hogar. Proyectamos que este crecimiento se vea favorecido especialmente durante el último trimestre del año, gracias a campañas comerciales importantes como Navidad, los Cyber Days y el Black Friday.

- ¿Hay planes de reforzar las categorías de televisores y tabletas? ¿Cuál es su participación de mercado?

Xiaomi continúa fortaleciendo su propuesta en la categoría de televisores en el Perú. En comparación con años anteriores, hemos ampliado nuestro portafolio con nuevas series, como la Xiaomi TV S Mini LED 2026, la Xiaomi TV A Pro 2026 y la Serie Xiaomi TV A, con tamaños que van desde las 32 hasta las 98 pulgadas. Esta variedad nos permite responder a diferentes necesidades de los consumidores. Nuestro objetivo es consolidar la presencia de Xiaomi en esta categoría mediante una oferta cada vez más amplia y adaptada a las necesidades del consumidor peruano.

Nuestra primera prioridad es permitir al consumidor conectar todos sus dispositivos al ecosistema AIoT.

- ¿Y en cuanto a las tablets?

Hemos registrado una evolución positiva. Entre enero y agosto de 2026, nuestras importaciones en unidades crecieron 38% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este resultado refleja el avance de nuestra propuesta en la categoría y nos motiva a seguir fortaleciendo nuestro portafolio.

- ¿Qué cambios percibe en el mercado y la competencia? ¿Hoy hay un mayor enfoque en precios o prestaciones?

Lo primero que todos los consumidores pueden ver es que el precio de los dispositivos, especialmente de los smartphones, viene aumentando en el mercado. Esto se debe al incremento del precio de componentes principales, como la memoria, que finalmente afecta a todo el mercado.

En segundo lugar, ante esta situación, creamos productos con baterías de gran capacidad y alta durabilidad, para que los usuarios puedan utilizar sus teléfonos durante mucho más tiempo.

“(Ante el incremento de costos de componentes principales como las memorias RAM), aumentamos la durabilidad de los dispositivos para que los usuarios puedan utilizar sus teléfonos durante más tiempo.



Costo de las memorias RAM

- ¿Cómo afronta Xiaomi el aumento del costo de componentes principales como las memorias RAM y cómo hace para que no repercuta tanto en los precios finales?

Este es un escenario complejo que enfrentan todas las marcas. Nosotros continuamos desarrollando los mejores productos para ofrecerlos al mercado. La gestión de costos es, sin duda, una consideración importante para toda la industria. Seguiremos evaluando cómo evoluciona la situación.

- ¿En cuánto se ha incrementado el costo de las memorias RAM para Xiaomi?

El aumento de costos es real. Creo que todos en el sector tecnológico están trabajando para minimizar el impacto.

- ¿Mejorar aspectos como la batería es una forma de compensar un posible aumento de precios brindando más durabilidad?

Sí. Además de los factores de costo, aumentamos la durabilidad de los dispositivos para que los usuarios puedan utilizar sus teléfonos durante más tiempo.

.“Estamos entre las tres principales marcas del segmento premium de smartphones en el Perú”



- ¿Este incremento del costo de los componentes principales ya está repercutiendo en los precios de los smartphones recientemente lanzados?

Seguimos llevando al mercado la mejor tecnología y los mejores dispositivos, más allá del precio.

- ¿Mantendrían los precios al consumidor en 2027? Según Micron, uno de los tres fabricantes de semiconductores de memoria más grandes del mundo, esta situación podrá extenderse hasta el próximo año y más.

Todavía estamos analizando cuál será la tendencia para el 2027. Aún no tenemos información clara que podamos compartir sobre ello en este momento.

- ¿Cómo se espera el cierre de año para Xiaomi a nivel de ingresos y participación de mercado?

Respecto a Xiaomi, estamos confiados en que mantendremos la posición líder en el país y en esta industria.

- ¿Se ha establecido una proyección de resultado interanual respecto al cierre de 2025?

Estimamos que tendremos un cierre positivo.

- ¿El crecimiento hasta el momento está en el entorno del doble dígito?

No he revisado los datos específicos del año pasado hasta septiembre ni los de este año.