icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tang Ping, Gerente General de Xiaomi Perú. (Fotos: César Campos)
Tang Ping, Gerente General de Xiaomi Perú. (Fotos: César Campos)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Claudia Inga Martínez

La compañía afirma que el Perú es un mercado estratégico para Xiaomi. Hoy con una participación del 28% en smartphones durante el primer semestre del año, la compañía china de tecnología tiene a Tang Ping como su nuevo gerente general, quien en exclusiva para Día cuenta sus próximos pasos, lanzamientos, el foco de su estrategia y cómo afrontan el alza de costos de sus componentes principales. Este mes lanzarán su serie Redmi Note 17, una de las más emblemáticas de su portfolio.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?