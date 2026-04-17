Resumen

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El descuento no se entrega en efectivo, sino que funciona como un saldo que se descuenta progresivamente en cada carga de GNV. Foto: GEC.
El descuento no se entrega en efectivo, sino que funciona como un saldo que se descuenta progresivamente en cada carga de GNV. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Miles de taxistas ya pueden empezar a ahorrar en combustible desde su próxima recarga. El descuento de S/120 para GNV ya está disponible y puede activarse en cuestión de minutos a través de una plataforma digital.

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