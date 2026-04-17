Miles de taxistas ya pueden empezar a ahorrar en combustible desde su próxima recarga. El descuento de S/120 para GNV ya está disponible y puede activarse en cuestión de minutos a través de una plataforma digital.

“Este mecanismo permite canalizar el descuento con criterios de control, eficiencia y transparencia, asegurando que el beneficio llegue de manera adecuada a los taxistas formales mediante una plataforma operativa confiable y permanentemente monitoreada”, señalaron desde Cofide.

¿Cómo acceder al descuento de S/120?

El proceso ha sido diseñado para ser rápido y sencillo:

Ingresar a la plataforma oficial: acceder a http://descuentognv.infogas.com.pe Registrar los datos del vehículo: ingresar la placa y la Tarjeta Única de Circulación (TUC). Verificar si es beneficiario: el sistema confirma en línea si el taxista accede al descuento. Elegir una estación de servicio autorizada: se debe seleccionar una única estación de servicio donde se utilizará el beneficio. Activar el beneficio: tras la confirmación, el descuento queda habilitado.

El beneficio podrá utilizarse a partir del tercer día hábil después de elegir la estación de servicio. Cabe precisar que el descuento no se entrega en efectivo, sino que funciona como un saldo que se descuenta progresivamente en cada carga de GNV.

Cada vez que el taxista realice una recarga, solo deberá indicar que hará uso del beneficio. El sistema aplicará el descuento hasta completar el monto total asignado, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Sobre las estaciones de servicio, actualmente se encuentran habilitadas 114 a nivel de Lima Metropolitana, Callao e Ica, ubicadas en avenidas principales y corredores urbanos de alta circulación. Esta cobertura permite a los taxistas acceder al beneficio de manera práctica, sin necesidad de modificar sus rutas habituales de trabajo.

De esta manera, Cofide, a través de INFOGAS, ratificó su rol como articulador de mecanismos confiables y transparentes al servicio de las políticas públicas, contribuyendo al fortalecimiento de soluciones en sectores estratégicos como energía y transporte.