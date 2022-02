En el Perú existe un déficit habitacional que afecta a cerca de 500,000 familias y un millón que tiene una vivienda sin las condiciones adecuadas. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), este año se proyecta un crecimiento del 10% en lo que respecta a inmuebles sociales.

En ese sentido, el programa Techo Propio anunció que un total de 1,220 viviendas unifamiliares continúan siendo vendidas en Sullana (Piura) con la finalidad de que más hogares con bajos recursos puedan acceder a una vivienda digna.

Los inmuebles se encuentran en una urbanización cercana a Real Plaza Sullana. Fueron construidos y comercializados por V&V Grupo Inmobiliario, bajo su nueva marca VYVE.

Precisamente, con ello nació el proyecto “Vyve Sullana”, con viviendas que tienen un área de terreno desde 68.5 m2 y la casa construida cuenta con un espacio de 25 m2 con posibilidad de crecimiento de hasta 2 pisos.

La firma inmobiliaria viene trabajando con el BBVA para otorgar tasas hipotecarias accesibles y facilitar la compra de la vivienda. El futuro propietario podrá realizar su separación con S/200 y así empezar con el proceso de calificación y desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH) y del crédito complementario.

“En el mes de enero se realizó el pre lanzamiento del proyecto VYVE Sullana y en sólo 15 días de preventa se han obtenido más de 50 separaciones. Se espera realizar el lanzamiento oficial para la quincena de febrero donde tendremos muchas sorpresas para el público. El proyecto está dirigido al segmento Techo Propio, para familias que no tengan vivienda, con ingresos familiares que no sean mayores a S/ 3.715 mensuales y que no hayan recibido apoyo habitacional del estado”, comentó Rafael Romero, gerente de Ventas en VYVE Inmobiliaria.

VIDEO RECOMENDADO

Giovana Jessen, directora de Servicios Registrales del Reniec, nos da sugerencias de cómo agilizar algunos trámites para evitar las largas colas.

TE PUEDE INTERESAR

MEF aprueba nuevas regulaciones para el Sistema Nacional de Contabilidad

Devolución de impuestos: sepa qué debes hacer para recibir el saldo a favor

Conozca la oferta de viajes para acompañar a la selección a Uruguay y al Mundial

Sunat podrá inspeccionar locales de deudores tributarios de forma remota

Ecosac presenta su laboratorio de larvas de langostinos para venta comercial