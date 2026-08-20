Movistar Perú informó que habilitó el envío gratuito de mensajes de texto (SMS) para sus clientes en el departamento de Ayacucho, como medida de apoyo tras el sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto. El beneficio estará disponible hasta el 26 de agosto y tiene como objetivo facilitar la comunicación entre familiares y personas cercanas durante la atención de la emergencia.

El movimiento telúrico ocurrió a las 1:00 p. m. y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, a una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora y fue percibido también en otras regiones, incluida Lima.

Comunicado de Movistar

En las horas posteriores al movimiento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) activó el monitoreo de las zonas afectadas y coordinó con las autoridades locales las acciones de respuesta. Reportes oficiales posteriores dieron cuenta de afectaciones en viviendas, establecimientos de salud y otros locales, mientras que las autoridades continuaron con la evaluación de daños y necesidades.

Ante este escenario, Movistar recomendó a sus usuarios priorizar los mensajes de texto y otros canales digitales para reducir la congestión de las redes de telefonía. Las llamadas deben reservarse para situaciones que realmente lo requieran y, cuando sea posible, ser breves.

Perú sumó un nuevo sismo en las últimas semanas, esta vez en Ayacucho de grado de 7.2. Semanas atrás, en Junín se reportó daños a infraestructura. | Andina

¿Cómo comunicarse durante una emergencia?

Movistar reiteró la recomendación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la que señala que ante un sismo u otra emergencia, la población puede utilizar el Sistema de Mensajería 119, un servicio gratuito disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para dejar un mensaje de voz, el usuario debe marcar 119, opción 1, y registrar un mensaje breve. Para escuchar el mensaje de un familiar o amigo, debe marcar 119, opción 2, e ingresar el número telefónico correspondiente. El sistema permite dejar mensajes de hasta un minuto, que permanecen almacenados durante un periodo mínimo de siete días.

El MTC ha señalado que esta herramienta permite mantener la comunicación cuando las redes móviles pueden congestionarse debido al incremento simultáneo de llamadas durante una emergencia. Por ello, recomienda utilizar canales alternativos como SMS, mensajería por internet, correo electrónico y redes sociales cuando estos servicios se encuentren disponibles.

La habilitación temporal de SMS gratuitos por parte de Movistar se suma así a las medidas destinadas a mantener las comunicaciones en Ayacucho mientras continúan las labores de evaluación y respuesta tras el sismo.

Recomendaciones para la población: