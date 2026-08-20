Sismo de magnitud 7.2 remeció Ayacucho este jueves 20 de agosto de 2026. Foto: difusión
Sismo de magnitud 7.2 remeció Ayacucho este jueves 20 de agosto de 2026. Foto: difusión
Por Redacción EC

Movistar Perú informó que habilitó el envío gratuito de mensajes de texto (SMS) para sus clientes en el departamento de Ayacucho, como medida de apoyo tras el sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto. El beneficio estará disponible hasta el 26 de agosto y tiene como objetivo facilitar la comunicación entre familiares y personas cercanas durante la atención de la emergencia.

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