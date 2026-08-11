People work on a collapsed building after an earthquake in Cali, Colombia on August 10, 2026. A powerful earthquake rocked Colombia and neighboring Latin American countries on August 10, 2026, with medical teams rushing to help victims after buildings were damaged or collapsed in several cities. The Colombian geological service and its American counterpart USGS put the magnitude at 7.4, with an epicenter 100 km (60 miles) underground in the west of the country. Colombia had initially put it at 6.6. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)
People work on a collapsed building after an earthquake in Cali, Colombia on August 10, 2026. A powerful earthquake rocked Colombia and neighboring Latin American countries on August 10, 2026, with medical teams rushing to help victims after buildings were damaged or collapsed in several cities. The Colombian geological service and its American counterpart USGS put the magnitude at 7.4, with an epicenter 100 km (60 miles) underground in the west of the country. Colombia had initially put it at 6.6. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Redacción EC

Movistar Perú informa que habilitó el envío de SMS gratuitos con destino a Colombia, debido al terremoto de 7,4 magnitud registrado la mañana de ayer, lunes 10 de agosto y que deja hasta el momento más de 200 fallecidos.

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