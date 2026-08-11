Movistar Perú informa que habilitó el envío de SMS gratuitos con destino a Colombia, debido al terremoto de 7,4 magnitud registrado la mañana de ayer, lunes 10 de agosto y que deja hasta el momento más de 200 fallecidos.

Cabe señalar que el beneficio estará disponible hasta el 17 de agosto y busca facilitar la comunicación de sus clientes con familiares y seres queridos durante la emergencia.

Movistar se solidariza con quienes se han visto afectados y reafirma su compromiso de contribuir con la comunicación de sus clientes, especialmente durante momentos de emergencias.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dio a conocer que donarán 500.000 dólares (433.200 euros) a Colombia para ayudar a atender las emergencias tras el terremoto. “Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas”, indicaron en un comunicado de prensa.

Presidente de Colombia visita ciudades tras terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , llegó este martes a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país.

“Camino al Eje Cafetero para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer”, anunció esta mañana el mandatario en su cuenta de X.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), indicó en un comunicado, que la mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó , epicentro del terremoto.