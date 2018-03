Textil Chavín: “Cruzamos el río por esta empresa”

Gabriel Mendoza pasó de vender calcetines al por menor a abrir su propia fábrica –junto con su hermano, Francisco– y confeccionarlos en 1967, cuando tenía 24 años. El conocimiento del negocio ayudó al Líder Empresarial del Cambio a posicionarse, pero debió superar obstáculos en el camino.

—¿En qué momento decidió que debía abrir una fábrica?

Sabíamos que habría riesgos. Yo trabajo desde los 12 años y mi hermano también empezó a una edad similar, siempre ganándonos la vida. Decidimos que arriesgar, cruzar el río y subir de categoría a fabricar calcetines era fundamental para dedicarnos 100% a nuestra empresa, que era la meta.

—¿Cómo les fue en sus primeros años?

Iniciamos oficialmente el 2 de enero de 1968. Al principio [Textil Chavín] tuvo bastante acogida; tanto que para el segundo año pedimos cinco máquinas más para la fábrica. Al año siguiente, pedimos la misma cantidad de máquinas y pudimos seguir, pero el presidente de esa época, [Juan] Velasco, implantó la comunidad industrial tras dar el golpe de Estado. Y fue un fracaso.

—¿Cómo superaron este momento?

Conversamos con nuestros trabajadores, porque no entendían lo que pasaba. Con ellos, sacamos adelante el negocio y, finalmente, no hay mal que por bien no venga: que varios de nuestros competidores salieran nos dejó más mercado. Para el momento en que esto acabó, ya estábamos mejor posicionados.

— Pone mucho énfasis en la relación con sus empleados.

Es lo más importante. Hasta ahora yo comparto todos los días con mis trabajadores. Me cuentan sus problemas, sus urgencias; soy como su papá. Empezamos con cinco y ahora llegamos a un aproximado de 200 colaboradores en la firma.

—¿Qué planes tienen a futuro?

Queremos internacionalizarnos. Nos interesa mucho el mercado europeo y buscar un nicho más top, para ofrecer nuestras medias de alpaca.

—Con todos estos retos, ¿cómo recibió el reconocimiento de ser un LEC?

Fue algo muy emocionante y confortante. Yo trabajo para vivir, para mi gente y para los peruanos. Es un aliento porque me impulsa a continuar.

