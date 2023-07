Desde muy chica, en su natal Urubamba, Cusco, nació su interés por la medicina, pese a no tener ningún referente en su familia, cuenta Theresa Ochoa, la ganadora de For Women in Science 2022, programa que busca promover y fomentar la participación de peruanas en la ciencia.

Ochoa estudió Biología en la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) y luego Medicina. Volvió a Urubamba a realizar su Serums por un año, después del cual volvióla UPCH a realizar una especialidad en Pediatría. Así, viajó a los Estados Unidos a especializarse en Infectología Pediátrica y, en el 2005, volvió al país como profesora de la UPCH. Posteriormente, Ochoa continuó su camino profesional y se fue a Bélgica para realizar su maestría en Infectología Pediátrica y un doctorado en Ciencias Biométricas en la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente, además de ser profesora principal de Pediatría en la UPCH, es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, donde reúne a más de 60 investigadores principales y asociados, y 20 grupos de investigación de TBC, malaria, resistencia antimicrobiana, entre otros. Para Ochoa, pese a que en el país se ha avanzado en cuanto a número y posicionamiento de las mujeres en laboratorios de investigación y en cargos de gestión donde, a su parecer, hay cada vez más mujeres con una muy buena 'performance', aún hay grandes retos. La científica explica que en nuestro país aún son muchos los lugares donde es difícil que las mujeres ingresen a realizar investigación o a cargos de gestión en investigación. Por ello, se reconoce privilegiada al no haber tenido que pasar por ello, pues "desde la UPCH, siempre se les ha evaluado por su capacidad de liderazgo y de gestionar personal". dice. "Soy muy consciente de que, en otras universidades, instituciones académicas o de investigación todavía no hay esa apertura por la capacidad que uno tiene, independientemente de ser mujer u hombre. Debemos reconocer que todavía hay muchas diferencias", cuenta. Para Ochoa también representó un reto el balance entre su vida familiar -al dedicarse a la crianza y la construcción de su propia familia-, y la profesional, dedicándose a hacer docencia e investigación. Un reto muy importante, aplicable para hombres y mujeres, es la falta de apertura de las instituciones para repatriar a jóvenes científicos que salieron del país para realizar maestrías y doctorados, pero, sobre todo, a empezar desde la temprana edad, en primaria y secundaria, y transmitir el concepto de que las mujeres pueden realizar cualquier tipo de carrera, que en muchas partes del país aún es un tabú, comenta. Avance en reducir la brecha La brecha no se ha cerrado, anota Ochoa, pero ha habido progresos importantes. Cuando empezó su carrera de Medicina en 1989, el 20% de su promoción la conformaban mujeres y lo mismo ocurrió cuando estudió Biología. "Hoy, en estas carreras, el 50% son mujeres, incluso, en algunos casos, llegan quizá al 60% o 70%", estima. Así, afirma que se está cambiando el paradigma y, viendo de cerca los laboratorios de investigación, muchos son liderados por mujeres científicas, lo que es un indicativo de que los espacios se han ido abriendo. "En gestión de la investigación tenemos el ejemplo de Fabiola León Velarde, que fue presidenta de Concytec y ha habido más mujeres liderando. El hecho de que yo esté como directora del instituto de investigación es otro ejemplo y, de la misma forma, hay otros centros de investigación liderados por mujeres", destaca Ochoa. Si bien la brecha se está cerrando, los ejemplos son bien particulares, reconoce. “Quizá no sea lo mismo al interior del país o en universidades públicas, donde no necesariamente hay esa misma distribución en cargos de investigación y gestión en investigación”, dice. For Women in Science El concurso “For Women in Science” es una iniciativa de L’Oréal Groupe y la UNESCO y, a nivel nacional, junto a Concytec y la Academia Nacional de Ciencias del Perú y busca resaltar la carrera profesional de científicas. El reconocimiento no es por una investigación en particular, sino que se evalúa la trayectoria, los proyectos de investigación y el financiamiento que han conseguido. Se evalúa también las publicaciones científicas, el liderazgo que tiene haciendo mentoría de jóvenes, sobre todo en tesis de pregrado y posgrado, explica Ochoa. La convocatoria está dirigida a mujeres peruanas matriculadas en un programa de doctorado en el Perú o en el extranjero, así como graduadas de doctorado con un máximo de cinco años de haber obtenido el título y cuyo proyecto de investigación se esté realizando en el país y esté vinculado a ciencias formales, ciencias físicas, ciencias de la vida y el medio ambiente y ciencias de la ingeniería y tecnología. Qué sigue para Theresa Ochoa La revista Forbes reconoció a Ochoa en 2022 como una de las 50 mujeres más poderosas del país y, aunque el término ‘poderosa’ no le gustó mucho, entiende que han medido la influencia que ejerce sobre otras personas, su liderazgo y los cambios positivos en la sociedad que ha conseguido en el rubro de ciencia y medicina. “Me he sentido muy halagada, pero es también una forma para personas como jóvenes estudiantes de Medicina y Biología, las personas que trabajan en el laboratorio con nosotros, el saber que una persona común y corriente, que trabaja todo el día con ellos, puede tener este reconocimiento por el esfuerzo y la trayectoria”, comenta. La científica lleva su segundo periodo como directora del instituto de investigación más importante en la UPCH y asegura que ha representado un reto muy significativo en su carrera; sin embargo, se ha alejado un poco de sus proyectos de investigación y le gustaría retomarlos. “Me gustaría dejar la gestión por un tiempo y retomar la parte que me encanta y fascina que es conseguir proyectos de investigación, trabajar con los alumnos, asesurar las tesis. Seguir construyendo”, finaliza. Convocatoria 2023 ‘Por las Mujeres en la Ciencia’ L’Oréal Group y la UNESCO, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), anuncian de forma conjunta la apertura de la convocatoria al programa ‘Por las Mujeres en la Ciencia Perú’ (For Women in Science) a partir del 27 de junio, que en esta oportunidad reconocerá a la ganadora con un premio de S/39.000.

A pesar de cierto progreso, a la fecha solo el 33 % de los investigadores a nivel mundial son mujeres, de acuerdo con el informe científico más reciente de la Unesco.

En estudios realizados con las más de 4.100 beneficiadas por el programa a nivel global, se concluyó que el 55% de las científicas se han enfrentado a prejuicios de género en los procesos de contratación, promoción y financiación, al menos una vez a lo largo de su carrera.