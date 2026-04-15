Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Combo de fotografías de archivo que muestra el logo de Live Nation Entertainment en la puerta de una oficina en Nueva York, y de un tiquete de ticketmaster. (Justin Lane / Andrew Gombert / EFE)
Combo de fotografías de archivo que muestra el logo de Live Nation Entertainment en la puerta de una oficina en Nueva York, y de un tiquete de ticketmaster. (Justin Lane / Andrew Gombert / EFE)
/ JUSTIN LANE/ ANDREW GOMBERT
Por Agencia AFP

Un jurado estadounidense determinó el miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation ejerció un monopolio a través de su empresa Ticketmaster, violando las leyes federales y estatales, según el fiscal general de California.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.