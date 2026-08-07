En lo que va del 2015 el sol se ha depreciado 7,52 por ciento, teniendo en cuenta que el precio del d&oacute;lar cerr&oacute; hoy en 3,204 soles, luego de haber terminado el a&ntilde;o pasado en 2,980 soles. (Foto: Andina)
En lo que va del 2015 el sol se ha depreciado 7,52 por ciento, teniendo en cuenta que el precio del dólar cerró hoy en 3,204 soles, luego de haber terminado el año pasado en 2,980 soles. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario inició la sesión a la baja en S/ 3,3840, registrando una clara apreciación del sol peruano. La cotización reaccionó a un giro drástico en el escenario macroeconómico global tras la publicación de un reporte del mercado laboral estadounidense (NFP) marcadamente débil, que junto al rally de los metales e indicadores locales positivos incrementa la oferta de divisas en la plaza bancaria.

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