El tipo de cambio interbancario inició la sesión a la baja en S/ 3,3840, registrando una clara apreciación del sol peruano. La cotización reaccionó a un giro drástico en el escenario macroeconómico global tras la publicación de un reporte del mercado laboral estadounidense (NFP) marcadamente débil, que junto al rally de los metales e indicadores locales positivos incrementa la oferta de divisas en la plaza bancaria.

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“La economía estadounidense perdió inesperadamente 23,000 puestos de trabajo en julio, rompiendo con la previsión del mercado de 80,000 puestos. Además, las cifras de mayo y junio se revisaron a la baja en un acumulado de 103,000 empleos. Este deterioro enfría las apuestas de subidas de tasas de la Fed y debilita al dólar global”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista. La tasa de desempleo descendió ligeramente a 4.1%, mientras la participación laboral cayó a 61.4%.

En los mercados internacionales, el Brent cotiza en US$ 83.49 y el WTI en US$ 75.78, tras las negociaciones técnicas sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, la perspectiva de un tono más expansivo (dovish) por parte de los bancos centrales mantiene al oro cerca de máximos, alrededor de US$ 4,200 por onza, y al cobre firme en US$ 68.16, favoreciendo a las monedas emergentes de perfil minero.

En el ámbito local, Agreda indicó que las exportaciones peruanas crecieron 34% durante el primer semestre, superando los US$ 54,000 millones. Este flujo de divisas por exportaciones tradicionales y no tradicionales apuntala el superávit de la balanza comercial y sostiene una fluida oferta corporativa de dólares.

El ingreso de divisas tanto por exportaciones tradicionales como no tradicionales fortalece el superávit de la balanza comercial y mantiene una sólida disponibilidad de dólares en el mercado corporativo. (Foto: EFE) / Orlando Rafael

Cabe señalar que los indicadores del BCRP muestran una consolidación del optimismo empresarial y de la demanda en julio.

Dollar Index (DXY) cae en últimas semanas

Para Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, el Dollar Index (DXY) cayó con fuerza hasta la zona de los 99,25 puntos, ubicándose en su nivel más bajo de las últimas semanas. La debilidad del dólar refleja el ajuste de las expectativas de política monetaria, con inversionistas que vuelven a considerar un escenario de una Fed más cauta e incluso la posibilidad de recortes de tasas si la desaceleración económica continúa profundizándose.

En paralelo, el cobre mantiene su fortaleza y cotiza en torno a los US$6,66 por libra en COMEX, consolidándose cerca de máximos históricos. El metal continúa respaldado por restricciones de oferta y por expectativas de una demanda estructural ligada a la transición energética y al desarrollo de infraestructura tecnológica.

Los mercados también continúan monitoreando la evolución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los nuevos ataques registrados en el estrecho de Ormuz mantienen un soporte para el precio del petróleo, aunque el foco de los inversionistas se trasladó rápidamente hacia el deterioro del mercado laboral estadounidense y sus implicancias para la política monetaria de la Reserva Federal.