El tipo de cambio cerró este lunes en S/3,362, por debajo del cierre del viernes, que fue de S/3,3650, según el Banco Central de Reserva (BCR). Este es el nivel de cotización más baja de la divisa desde el 29 de enero del 2020, cuando el dólar cerró a S/3,345.

Durante la sesión del lunes, el dólar se movió entre un mínimo de S/3,358 y un máximo de S/3,365.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Según Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de divisas en Renta4 SAB, en el mercado se negociaron US$254,9 millones a un precio promedio de S/3,3633, y que hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/500 millones, los cuales fueron renovados parcialmente por S/200 millones por el BCR a tres meses.

TAMBIÉN LEE | Perú consolida tres décadas de apertura comercial: el intercambio con el mundo creció siete veces

Villavicencio detalló que los mercados cambiarios se movieron con fuerza ante el nerviosismo por la debilidad de la economía estadounidense y la menor probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en diciembre, lo que impulsó a los inversionistas hacia activos refugio como el franco suizo.

El euro cayó a su nivel más bajo frente al franco desde 2015, mientras que el dólar permaneció relativamente estable pese a la volatilidad, en medio de ajustes de posiciones y la incertidumbre generada por la falta de datos económicos durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

La ejecutiva añadió que el índice DXY (indicador que mide la fortaleza del dólar estadounidense comparándolo frente a una canasta de seis monedas importantes del mundo) estuvo “cotizando en 99,472 puntos (+0,27%).