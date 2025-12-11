Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de hoy. (Foto: EFE)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de hoy. (Foto: EFE)
Redacción EC
De acuerdo con información de la web del Banco de la Nación, la cotización del es de S/3,355 para la compra y S/3,380 para la venta.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambió presentó una leve variación, al alza, en comparación al miércoles 10 de diciembre.

Maro Villalobos

En cuanto al precio del euro, el tipo de cambio para este jueves 11 de diciembre según Western Union es de S/3,93 para la compra y S/3,97 para la venta.

Proyección de dólar en Perú durante el 2025

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, del BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S73,45. El estudio sostiene que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos

