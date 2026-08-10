Dólar en Perú: conoce el precio y tipo de cambio de la moneda estadounidense en el país hoy, lunes 10 de agosto | Foto: AFP / Archivo
Dólar en Perú: conoce el precio y tipo de cambio de la moneda estadounidense en el país hoy, lunes 10 de agosto | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario del dólar inició la sesión a la baja en S/ 3.3790, ubicándose en mínimos de los últimos dos meses y profundizando el sesgo de apreciación del sol peruano. La apertura mantiene la inercia bajista del dólar tras la sorpresiva pérdida de empleo registrada en Estados Unidos el último viernes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.