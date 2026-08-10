El tipo de cambio interbancario del dólar inició la sesión a la baja en S/ 3.3790, ubicándose en mínimos de los últimos dos meses y profundizando el sesgo de apreciación del sol peruano. La apertura mantiene la inercia bajista del dólar tras la sorpresiva pérdida de empleo registrada en Estados Unidos el último viernes.

“Tras el débil reporte laboral NFP del viernes, voceros de la Reserva Federal han dejado ver la necesidad de monitorear de cerca la desaceleración del mercado laboral para evitar un enfriamiento excesivo de la economía, moderando la posibilidad de alzas de tasas para septiembre y diciembre”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Agregó que los mercados esperan el dato de inflación (CPI) de Estados Unidos que se publicará este miércoles.

En los mercados internacionales, Huayta indicó que el oro mantiene su rally por encima de los US$ 4,300 por onza, mientras que el cobre cotiza en terreno positivo, brindando respaldo a las monedas emergentes de la región. En el ámbito local, la atención estará puesta esta semana en la reunión de política monetaria del BCRP, para la cual los analistas prevén que la tasa de interés se mantenga en 4.25%.

En cuanto a los flujos, el especialista señaló que, con el tipo de cambio abriendo en S/ 3.3790, las tesorerías bancarias registran un sesgo vendedor por parte de inversionistas institucionales que continúan apostando por la fortaleza y previsibilidad del sol frente a sus pares regionales. La agenda local también estará marcada por las noticias del ámbito político e institucional durante la semana.