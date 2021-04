Conforme a los criterios de Saber más

El Banco Central de Reserva estableció una tasa de interés máxima de 83,4% para los créditos de consumo, a la pequeña empresa y a la microempresa, que se otorguen a partir del 10 de mayo, en línea con la polémica ley del Congreso que impone este mandato.

Esta tasa de interés equivale al doble de la tasa promedio de los créditos de consumo actuales. Por esta razón, entidades financieras consultadas por este Diario afirmaron que dicho tope brinda holgura para continuar operando, pero existen segmentos de productos y de clientes que de todas maneras serán afectados.

El gerente de un banco especializado en créditos de consumo, por ejemplo, sostuvo que el segmento más afectado será el de los jóvenes y trabajadores independientes. Esto debido a la falta de información sobre su comportamiento de pago y a que, por lo general, acceden a créditos de entre S/2.000 y S/3.000 a un plazo máximo de entre 6 y 12 meses a tasas altas, mayores al 85%.

Lo que influye en el interés es el costo operativo que demanda otorgar préstamos de bajo monto, así como el potencial riesgo que representan esos clientes al no tener cultura de pago. “Lo que hace el límite a las tasas de interés es restringir el acceso al crédito a los clientes operativamente más costosos, es decir, cuyos préstamos son más pequeños y de corto plazo”, sostuvo Guillermo Palomino, vicepresidente de la edpyme Inversiones La Cruz.

Otra de las víctimas de los topes a las tasas de interés son los créditos pignoraticios, que se otorgan con garantía de joyas.

A decir de Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac), los créditos de libre disponibilidad con garantías de joyas y otros activos que ofrecen algunas cajas municipales y otras empresas especializadas se reducirán, debido también al riesgo de incumplimiento de pago de los clientes y a los costos que demanda otorgar el crédito y ejecutar la garantía.

Ruiz Caro aseguró, sin embargo, que las cajas municipales no serán el sector más afectado porque sus tasas están por debajo del límite del BCR.

ENTIDADES AFECTADAS

Aunque la medida de la autoridad monetaria no afecta a todo un determinado sector, sí afectará al menos al 25% de las entidades.

De acuerdo con información de la SBS, alrededor de 38 entidades financieras que participan en el negocio de consumo, a la pequeña empresa y a la microempresa exhiben créditos, en promedio, menores a los S/8.800 soles.

En 16 de estas, sobre todo en las que ofrecen préstamos de consumo, se cobran tasas de interés, en promedio, mayores a la valla fijada por el BCR en algunos productos.

Dentro de este grupo se encuentran al menos dos bancos especializados en consumo, financieras, cajas municipales y edpymes.

Además, hay otro problema no menor de sobreregulación que enfrentarán las entidades financieras por la aplicación de la norma. A decir de Sergio Barboza, socio de DLA Piper, la banca y las entidades de microfinanzas van a tener dos marcos legales para sus créditos de consumo, consumo de bajo monto, crédito a la pequeña y a la microempresa.

El primero es el que está vigente y regirá para los desembolsos hasta antes del 10 de mayo y que se aplicarán durante la vida útil del contrato; el segundo, es que la regulación reciente del BCR. Ambos, según Barboza, generarán una mayor carga operativa a las entidades financieras, sobre todo en la elaboración de contratos, solicitudes, hojas de resúmenes, etc.

“Va a ser un dólar de cabeza para las entidades”, mencionó.

Para los entrevistados, la ley aprobada por el Congreso estaría mal elaborada, porque precisa que serán reguladas las tasas de interés de los créditos de consumo y de los créditos de consumo de bajo monto, cuando estos últimos forman parte del primer grupo.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA LEY DE TOPES

No obstante, el especialista destacó como aspectos favorables del límite de tasas fijado por la autoridad monetaria es que será de aplicación tanto para las deudas dentro del sistema financiero como fuera, con lo cual, abre mercado para una mayor oferta de financiamiento de multilaterales, bancos y fondos de inversión extranjeros para ofrecer créditos tanto a empresas como a personas.

Para Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal, la norma favorece también a la oferta de las fintech, debido a que “empareja la cancha entre los créditos que brindan las entidades reguladas por la Ley de Bancos con los créditos otorgados fuera del sistema financiero”.

“En términos prácticos, este piso parejo significa que las FinTech, a partir del 10 de mayo, tendrán como tope el doble de la tasa de interés compensatoria de lo que cobraban hasta ahora. Anteriormente estas entidades estaban sujetas a un tope para operaciones fuera del sistema y que era de alrededor del 42% como máximo y ahora el tope será de 83,4”, apuntó.

No obstante, en la actualidad las fintech no asumen los costos regulatorios que si afrontan las entidades que están bajo supervisión de la SBS. Incluso, las Edpymes que no captan depósitos están obligadas a mantener un capital mínimo regulatorio para afrontar las eventuales pérdidas, al igual que niveles de liquidez holgados.

En varias foros, la SBS ha sostenido que demanda a las entidades más capital que el que exige la Lay General del Sistema Financiero para que puedan cubrir todos sus riesgos operativos.

