“Es una cifra significativa porque permite no solo la recuperación sostenida y permanente del sector, sino que también se genera empleo para toda la cadena de valor del rubro turístico”, sostuvo.

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que la cifra al cierre de este mes se incrementaría a 970 mil personas para llegar a 1,8 millones de turistas al cierre del año.

Dificultades

Canales explicó que la cifra podría llegar a 2 millones de visitantes del exterior, pero el puesto migratorio Santa Rosa, ubicado en la frontera entre Perú y Chile, está teniendo problemas por la falta de atención adecuada de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y de Migraciones, generándose colas de vehículos que tienen que esperar hasta seis horas para poder cruzar la frontera, lo que desalienta el turismo.

“Antes, al menos 4.000 personas pasaban diariamente de Arica a Tacna y se quedaban a dormir y unas 8.000 transitaban de ida y vuelta. Ahora, a penas llegamos a las 1.000 personas por día por las referidas demoras de atención” Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo

Juan Stoessel, director de la Cadena Hotelera Peruana Casa Andina Hoteles, anotó que, además de este problema en la frontera sur, en la frontera norte, por donde recibimos a muchos turistas ecuatorianos, solo se está atendiendo entre las 8:00 am y 5:00 pm, cuando las fronteras deben estar abiertas las 24 horas.

Asimismo, señaló que en el Aeropuerto Jorge Chávez existen grandes colas en migraciones.

“Estamos maltratando a los turistas del exterior con las excesivas colas y esto es entera responsabilidad del Ministerio del Interior y Cancillería. Con siete ministros del Interior en un año nadie se encarga de que los sistemas y el personal sean los adecuados” Juan Stoessel, director de la Cadena Hotelera Peruana Casa Andina Hoteles

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Viaje y Turismo, resaltó este mismo problema en el control migratorio y agregó que este tipo de demoras genera informalidad y corrupción, y demuestra que se carece de personal capacitado y calificado.

“En el sector privado hacemos lo posible, invertimos dinero en salir al extranjero para participar en ferias y promover el país, pero necesitamos el apoyo del Gobierno en cuanto a estabilidad política”, agregó.

Trabas

Acosta anotó que, además del problema en la frontera, se siguen poniendo trabas que juegan en contra del sector como la restricción del acceso a Machu Picchu por la ruta amazónica, establecida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Pese a que el aforo se ha elevado, no se permitirá el ingreso hasta fines de agosto.

“Parece que al turismo todo le está jugando en contra. Estuvo también la amenaza de falta de combustible para los aviones, las constantes huelgas, cierre de carreteras y todas estas noticias se conocen a nivel mundial” Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Viaje y Turismo

Así también, señaló que los destinos que podrían estar recibiendo mucho más turismo son Cusco, Cajamarca, Arequipa, Tarapoto, Ica; sin embargo, la inestable situación política influye mucho y hace pensar dos veces antes de viajar.

Para Acosta no solo sufre el turismo receptivo sino también el turismo egresivo (de salida) por los problemas en migraciones y los trámites para obtener pasaporte, lo que limita que la gente salga de viaje y perjudica a las agencias, líneas aéreas y demás sectores involucrados.

Falta de apoyo

Por su parte, Canales anotó que, desde el Gobierno, se deben realizar campañas de promoción ya que somos el país más bio-seguro de la región, cuya primera línea de trabajo en el sector está 100% vacunada con las tres dosis y se encuentra en la situación llamada “inmunidad de rebaño”.

Sin el apoyo del Gobierno, explicó Canales, recién podríamos volver a las cifras prepandemia para el turismo receptivo en el 2025; sin embargo, esto podría adelantarse al 2024 haciendo ajustes sin obstaculizar la llegada de turistas con medidas restrictivas.

“Si hacemos las cosas bien, podríamos llegar a 2 millones de turistas al cierre de este año; a 3,5 millones en el 2023 y el 2024 superar incluso los 4,5 millones”, anotó.

Sobre ello, Stoessel aseguró que el Mincetur no está realizando promoción del Perú como lugar turístico y existe una indicación dentro del ministerio de que solo se puede realizar promoción dentro del país .

“Como país hemos sido ejemplo por años de la promoción que hacía Promperú en el extranjero. Hoy los países turísticos están haciendo campañas espectaculares para recuperar el turismo y en el año más importante para la recuperación, el Perú está totalmente ausente”, advirtió.

Finalmente, Acosta y Stoessel coincidieron en que la Cancillería no ha negociado aún el levantamiento de la advertencia emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos no vengan al Perú, no solo por el terrorismo sino por los problemas de seguridad en las ciudades, las marchas y carreteras cerradas.

“Es una pésima imagen para el país, siendo Estados Unidos nuestro principal emisor de turistas”, señaló Stoessel.