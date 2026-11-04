El Congreso de la República tiene 30 días útiles para apersonarse al proceso y presente sus argumentos. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
El Congreso de la República tiene 30 días útiles para apersonarse al proceso y presente sus argumentos. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ GESTION > Manuel Melgar Rodriguez
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que garantiza el pago de pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

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