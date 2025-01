Donald Trump, se convirtió este lunes en el presidente número 47 de los Estados Unidos, iniciando así su segundo mandato de ese país. Así, las Bolsas de Madrid y Fráncfort iniciaron la sesión del día subiendo en 0,11% y 0,04% respectivamente. En tanto, la de Milán retrocedía en 0,11% y la de Londres en 0,03%, según la agencia EFE.

En la apertura, el euro se apreciaba un 0,3% y el dólar se depreció en el día un 1,1% respecto de su valor el viernes, afirmó Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversiones de Scotia Wealth Management Perú.

Cabe señalar que este lunes fue feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King, por lo que no hubo operaciones de bolsa ni de bonos. No obstante, sí operó el mercado de futuros de acciones, dijo Guerrero. En este mercado, el sentimiento ha sido positivo en una magnitud moderada de alrededor de 0,5% con los índices S&P, Dow Jones y Nasdaq subiendo.

“Los impactos más fuertes vendrán quizá el martes. El mercado de bonos no operó, por lo tanto no hay movimiento en las tasas de largo plazo que se han quedado alrededor de 4,6%. Lo más visible a nivel de reacción de mercados ha sido lo producido en el mercado cambiario. Con la depreciación del dólar, el resto de monedas se ha fortalecido en más o menos la misma proporción”, agregó.

Justamente, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, señaló que el índice DXY -que compara el dólar en relación con otras divisas- ha reflejado una disminución en la fortaleza del dólar.

Las monedas que vienen liderando este fortalecimiento -es decir, los descensos en los tipos de cambio-, son el yuan chino, en 0,9%; el dólar canadiense, en 0,9%; el peso mexicano, con 1% de apreciación y el euro, con 1,1%. Las monedas con las que habían mayores temores respecto de las medidas comerciales proteccionistas.

El tipo de cambio en Perú cerró el lunes en S/ 3,736 y registró en el día un mínimo de S/ 3,724 y un máximo de S/ 3,741, según el Banco Central de Reserva (BCR). Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de Divisas de Renta4 SAB, anotó que el dólar abrió la jornada con fuerza a la baja, para luego mantener una tendencia alcista hasta el cierre del mercado, que se mantiene expectante a la espera de que Trump brinde mayor claridad sobre los siguientes pasos al asumir la presidencia de Estados Unidos.

Guerrero agregó que el viernes pasado el Perú ingresó al periodo de pago de impuestos, en el que, usualemente, existe una mayor oferta de dólares en el mercado por parte de las empresas exportadoras. Este factor local influye en que el valor del tipo de cambio baje.

Discurso

Durante su discurso, Trump hizo referencia a la inflación, los aranceles y la creación de un nuevo “Servicio de Rentas Externas”. “Voy a instruir a todos los miembros del Consejo de Ministros para que usen los poderes que tienen a su disposición para derrotar lo que fue una inflación tan alta como nunca antes y rápidamente bajar los costos y precios”, dijo.

En cuanto a los aranceles, resaltó que comenzará el arreglo total del sistema de comercio “para proteger a los trabajadores y familias estadounidenses. En vez de poner impuestos a nuestros ciudadanos, para enriquecer a otros países, vamos a poner aranceles e impuestos sobre países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”, anotó.

Para Guerrero, lo más resaltante es lo que no se dijo, sobre todo en aranceles, pues fue bastante genérico. Esto se ha reflejado en el comportamiento del mercado cambiario. Según el especialista, algo similar sucedió con el mercado de criptomonedas, sobre el que no hubo ningún pronunciamiento particular.

Un punto a resaltar en el discurso, según Guerrero, es el retorno de Estados Unidos a ser protagonista en el tema energético, revisar toda la regulación que imponga barreras al uso de energías e impulsar la extracción de petróleo.

“Con ello se está buscando no solo que Estados Unidos retome su posición en el mundo energético, sino también una mayor oferta directamente de energía y petróleo para contener los precios. Eso es favorable desde el punto de vista de inflación”, explicó.

Perea agregó que si bien el discurso fue muy general, los impactos se han visto reflejados en el precio de los ‘commodities’ como el cobre, que cayó en el día 1,06% y el petróleo (WTI), que cayó 1,35%.

En cuanto a las bolsas en el mundo, por el horario, las asiáticas no habrían reaccionado aún porque se encontraban cerradas; sin embargo, Guerrero estima que podrían recoger el sentimiento positivo en el tono en el que se están viviendo las bolsas de Europa y América.

Londres, Alemania, Francia, Italia y España cerraron entre 0,2% y 0,4%. En el caso de América Latina, Brasil cerró en 0,6%, México en 0,6%, Ecuador en 0,3%, Perú en 1,3% y Chile en 0,6%. Colombia fue la única que cerró en negativo en -0,1%.

“Tal vez no se han dado los mensajes con la intensidad que temía el mercado y por eso la reacción termina siendo positiva. El dólar ya se venía fortaleciendo casi más del 5% en meses anteriores y ahora inicia un momento correctivo que veremos en los próximos días y ya no la fuerte tendencia al alza que tenía semanas atrás”, agregó Guerrero.