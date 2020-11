Conforme a los criterios de Saber más

En su primer discurso como mandatario el martes último, Manuel Merino indicó que su gobierno seguirá impulsando la reactivación y el relanzamiento de la economía. Señaló que se buscará fortalecer a las empresas garantizando la creación de empleo.

Como se recuerda, el gobierno de Martín Vizcarra había convocado a una Comisión Multisectorial para la Reactivación Económica. Al ser incierto el futuro de esta mesa de trabajo, ¿qué pasará con los sectores que aún no se logran reactivar? Carlos Durand, presidente de Perucámaras precisó que se debe mantener lo planificado, ya que lo peor sería detenerse a hacer cambios.

Añadió que al estar en la Fase 4, solo faltan algunas actividades por reiniciar, básicamente las vinculadas al ocio como gimnasios, y eventos con público, como obras de teatro y cines. Pero la recomendación es continuar con la responsabilidad como prioridad en la reactivación.

En esa línea, Durand resaltó la necesidad de trabajar con el turismo que tiene un impacto importante en la actividad económica del país al generar casi el 5% del PBI y contribuir con millones de puestos de trabajo directo e indirecto.

El líder gremial puntualizó que hay que tener en cuenta que el turismo es una actividad que no se va a reactivar de la noche a la mañana, sino que será gradual, porque tiene elementos que ralentizan la demanda, como la menor capacidad de gasto de los potenciales turistas, y el temor de viajar y asumir un riesgo de contagio.

“Tenemos que ser responsables de continuar con lo planificado. Se ha avanzado sobre todo con la certificación de Destino Seguro, y se ha hecho un lanzamiento anticipado y adecuado, para poner al Perú entre los destinos principales del mundo. Estamos en ese proceso”, dijo.

Entre las medidas para reactivar el turismo, Durand mencionó seguir abriendo vuelos internacionales a destinos más lejanos como Europa, que es un importante socio comercial y proveedor de turismo al país. Así como eliminar el IGV y el Impuesto a la Renta de las empresas del sector para darles solvencia económica.

Para el titular de Perucámaras, es clave la tranquilidad política. “Si no hay equilibrio entre la política y la economía, por más medidas reactivadoras que tengamos no vamos a tener efectos. Es importante tener en cuenta que la política no va por cuerdas separadas de lo económico, más ahora en las circunstancias de transición”.

Durand saludó la designación de Ántero Flores-Aráoz como premier y agregó que lo urgente es la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la recuperación de empleo y que dejemos de lado propuestas populistas que nos pueden hacer retroceder.

CAMBIOS OPORTUNOS

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT) señaló, por su lado, que deberían convocar como Ministro de Comercio Exterior y Turismo a un empresario del sector con amplia experiencia en el tema, teniendo en cuenta que el turismo es uno de los pilares de la economía del país.

Manifestó que el Perú no se puede dar el lujo de tener un ministro sin conocimientos sobre el sector. “No hay tiempo para que aprenda o experimente, este es el sector más golpeado del país y durante la crisis actual ha habido una pésima y tardía atención”.

“Es el momento del gran cambio, tenemos ocho meses hasta el cambio de gobierno, y de ser aprovechados, se podrían hacer maravillas”, afirmó Acosta.

En esa línea, expresó la necesidad de salir al mundo promocionando y mostrando un país saludable, seguro, moderno, que despierte el interés e incentive al turista a venir al Perú.

Entre las medidas concretas señaló que se podría retomar el proyecto del teleférico en Machu Picchu, que sería un gran atractivo. Por otro lado, mejorar la infraestructura turística existente y cubrir las falencias de las regiones que se encargan de recibir y atender a los turistas. Asimismo, Acosta se refirió al combate y sanción a la informalidad en el sector, que tanto daño hace a los turistas y a la imagen del país.