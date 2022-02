Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, presentó el último fin de semana la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022 – 2025, con la que proyectan incrementar este año entre 9% a 21% el turismo receptivo en el país.

La estrategia cuenta con acciones para dinamizar la actividad turística que se encuentra alineada en cuatro puntos: recursos presupuestales y financieros, mejora de las condiciones y facilitación del turismo en los destinos, fortalecer e impulsar la oferta de productos y experiencias turísticas en base a escenarios de reactivación, y fortalecer la promoción y posicionamiento de la oferta turística.

Para Carlos Durand, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), el punto más importante para incrementar el turismo receptivo es la decisión de apertura de las fronteras terrestres , cerradas desde el inicio de la pandemia.

Abrir las fronteras más activas que son las de Tacna, Arica y Tumbes generará un impacto importante en el ingreso turístico, dijo Durand, ya que hasta el momento solo contamos con un único ingreso al Perú: el aeropuerto Jorge Chávez, con vuelos no tan frecuentes y cupos limitados.

“Este es un factor importante que venimos pidiendo hace tiempo. Imaginamos que con estas medidas vendrá una oferta de promoción de los destinos del Perú, algo que Promperú está realizando bastante bien”, agregó.

Cabe anotar que Ecuador y Perú acordaron reabrir sus fronteras terrestres desde el viernes 18 de febrero.

Turismo receptivo

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), explicó que el turismo fronterizo representaba antes de la pandemia el ingreso de un millón y medio de personas al año, siendo Chile el país más significativo desde donde ingresaban 900 mil extranjeros.

“ Creemos que, si se reanuda el turismo fronterizo, deberían ingresar no menos de 50 mil personas al mes, lo que implica un promedio aproximado de 600 mil personas que deberían ingresar por las fronteras este 2022 ″, añadió.

Canales mencionó que el aeropuerto Jorge Chávez ha recibido alrededor de 420 mil extranjeros el año pasado y calcula que la cifra debería incrementarse entre un 50% y 60% este año, es decir, unos 700 mil extranjeros.

“Sumado todo y siendo cautelosos, deberíamos alcanzar al millón 300 mil turistas, pudiendo llegar a un máximo de 2 millones si hacemos bien las cosas y nos enfocamos en las estrategias de promoción adecuadas”, señaló.

Sobre ello, Juan Stoessel, director general de la cadena hotelera peruana Casa Andina Hoteles, señaló que existe una gran expectativa, pero no porque desde el Gobierno se estén ejecutando acciones extraordinarias, sino por la percepción del fin de la pandemia .

Por ello, se espera que en abril haya un incremento importante del turismo receptivo y algo del mercado corporativo internacional, que se encuentra totalmente cerrado. “Si no ocurre nada extraordinario, calculo que podríamos recibir en turismo receptivo que alcance un 45% de lo que recibimos en el 2019; recordemos que el año pasado recibimos solo un 10%”, dijo.

Medidas

El presidente de Canatur enumera tres medidas específicas para la reactivación efectiva del sector.

Un salvataje financiero que brinde una ampliación de plazo de 24 meses adicionales para el pago de los créditos del programa Reactiva y así iniciar los pagos en abril del 2024.

Medidas de inyección de capital al sector empresarial que permitan recuperar los empleos perdidos en el turismo , que suman más de dos millones y medio.

Una campaña de promoción orientada a dar a conocer que el sector turismo en el Perú es bioseguro, con un 95% de sus trabajadores vacunados con dos dosis y un 80% de la población vacunada. Además, se debería resaltar que el Perú es un país donde se respetan y se cumplen con los protocolos sanitarios, considera Canales.

Para Stoessel, nuestro país debe iniciar el plan de informar se acabaron las restricciones con campañas agresivas, sobre todo a los países que también están activándose.

Además, resaltó la importancia de coordinar con la Policía Nacional para resguardar los corredores turísticos , algo que se ha abandonado por completo.

“El mundo se está activando y los países se van a disputar por los pocos turistas que comienzan a salir. Tendríamos que hacer cosas extraordinarias, definir nuevos productos, pero, sobre todo, continuar con el plan de turismo que ya tenemos”, añadió.

Para el empresario, si queremos convertirnos en un país turístico, es necesario que los diferentes ministerios trabajen conectados y eso no se está viendo. “Los ministerios del Interior, el de Transportes y Comunicaciones, el de Cultura y el del Ambiente no están trabajando y todo esto retrasa de forma significativa que el plan de turismo pueda desarrollarse”, resaltó.

Fondo de inversión

El ministro Sánchez señaló que desde su cartera se viene trabajando en la constitución de un fondo de inversiones de US$ 1.000 millones para inversión en destinos turísticos.

“El Perú es sostenible y cuenta con una biomegadiversidad única. Por ello, en base a un enfoque territorial y descentralizado del sector, desde el Mincetur estamos haciendo el esfuerzo de construir un fondo de inversiones de US$1.000 millones para invertir en destinos turísticos, destacando la riqueza histórica, cultural y gastronómica de nuestro país, con especial atención en las cocinas regionales, pues el Perú es sus regiones”, dijo el ministro.

Para Durand, los fondos tienen que ser utilizados con un enfoque sectorial y territorial para poder priorizar destinos en las regiones con mayor potencialidad para recibir turismo receptivo .

Stoessel señaló que existe ya un plan de turismo que debería seguirse. Este no debería ejecutar una agenda populista, sino inversiones en infraestructura, sobre todo en los aeropuertos regionales que se encuentran hoy colapsados.

“Están concesionados pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha hecho su tarea de terminar de adquirir los terrenos colindantes. No es posible que ni si quiera hayan terminado la doble calzada de la Panamericana, eso va directamente en contra del turismo”, agregó.

Por su parte, Canales señaló que, históricamente, sería el monto más importante que el Gobierno estaría destinando al sector turismo .

“Los esfuerzos siempre han estado en manos del sector privado, apoyados en la promoción a través de Promperú. Mincetur no invierte más de US$ 100 millones para atraer el turismo receptivo. Incluso, el año pasado el monto fue solo de US$ 10 millones”, afirmó.

Así, necesitamos focalizar la inversión en mercados como Estados Unidos, México y Colombia. El primero es el que más turistas ha traído directamente al país, así como Chile con 900 mil visitantes a través de la frontera terrestre y 200 mil a través de la vía aérea. De igual manera, el país debe volver a atraer el mercado brasilero que, por las altas tarifas aéreas, no se ha logrado recuperar, señaló Canales.

