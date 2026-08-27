La TUUA de Transferencia Internacional que se cobra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue uno de los temas abordados durante la reunión que sostuvieron representantes de las aerolíneas que operan en el Perú con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, este miércoles 26 de agosto.

El encuentro con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y representantes de las aerolíneas LATAM Airlines, JetSMART y SKY permitió al sector aerocomercial plantear sus preocupaciones respecto de la tarifa y sus posibles efectos sobre la conectividad aérea y la competitividad del Perú frente a otros centros de conexión de la región.

La AETAI consideró positiva la disposición al diálogo mostrada por el titular del MTC y señaló que continuará proporcionando información técnica y la experiencia de la industria para contribuir a la búsqueda de soluciones.

Conductores ofrecen servicio de taxi a la salida de las puertas de llegadas de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Diego Aquino).

Aerolíneas alertan por impacto económico de la TUUA

Uno de los principales puntos planteados por AETAI está relacionado con el alcance de la TUUA de Transferencia Internacional, debido a que, según el gremio, sus efectos van más allá de la forma en que se cobra o de las empresas que intervienen en su recaudación.

La asociación sostiene que esta tarifa puede influir en la posición del Perú frente a otros importantes centros de conexión de la región, como Bogotá y Panamá, así como en las posibilidades de consolidar a Lima como un hub aerocomercial.

AETAI citó un análisis independiente según el cual el impacto económico de la tarifa podría superar los US$1.200 millones anuales, cifra que equivaldría a cerca del 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

“Cifras de esta magnitud ilustran por qué el tratamiento de la TUUA de Transferencia trasciende a las partes involucradas en su cobro y concierne al desarrollo, la competitividad y la conectividad del Perú en su conjunto, con efectos que alcanzan a millones de peruanos que dependen, directa o indirectamente, de la actividad aeroportuaria y turística del país”, expresó AETAI.

Reunión tuvo el objetivo de fortalecer la conectividad aérea del país y afianzar la integración con el sector aerocomercial. Foto: MTC / michael

Lima busca competir como centro de conexión regional

La preocupación de las aerolíneas está vinculada también con la posición que ocupa Lima frente a otros aeropuertos de la región que funcionan como puntos de conexión internacional.

Según AETAI, las condiciones que se establezcan para los pasajeros en tránsito pueden incidir en la capacidad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para atraer y mantener operaciones de conexión, en un mercado regional donde ciudades como Bogotá y Panamá compiten por consolidarse como hubs aerocomerciales.

AETAI pide respeto a contratos y estabilidad jurídica

Durante su pronunciamiento, AETAI también reafirmó la importancia de respetar la estabilidad jurídica y los contratos vigentes. Según el gremio, estos principios resultan fundamentales para mantener la confianza de las empresas del sector y favorecer la inversión en el país.

La asociación destacó que la reunión con el ministro Rey Rey representa un punto de partida para mantener una relación de trabajo entre el Ejecutivo y las empresas aerocomerciales.

El gremio señaló que continuará participando en las conversaciones con el MTC y las entidades competentes, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan fortalecer la conectividad aérea y la competitividad del Perú.

En la sesión también participaron la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco; la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín; y la directora general de Programas y Proyectos de Transportes, Gabriela Lara.