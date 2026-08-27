El titular del MTC, Rafael Rey, sostuvo una reunión con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y representantes de las aerolíneas LATAM Airlines, JetSMART y SKY. Foto: MTC
El titular del MTC, Rafael Rey, sostuvo una reunión con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y representantes de las aerolíneas LATAM Airlines, JetSMART y SKY. Foto: MTC
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La TUUA de Transferencia Internacional que se cobra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue uno de los temas abordados durante la reunión que sostuvieron representantes de las aerolíneas que operan en el Perú con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, este miércoles 26 de agosto.

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