La campaña navideña genera expectativas optimistas para las micro y pequeñas empresas (mypes). De acuerdo con el estudio ‘Expectativas de las mypes’ de Mibanco, un 76% de estas empresas espera que sus ventas sean similares o mayores a las de la camapaña del 2025.

Durante la presentación del estudio, José Antonio Muñiz, gerente de la División de Negocios de Mibanco, explicó que ya un 63% de mypes inició sus inversiones para la campaña con dos meses o más de anticipación.

A su vez, apuntó que el 48% incrementó su deuda en los últimos tres meses. Un 32% de estas mypes ha destinado el crédito para mercaderías, mientras que un 13% a activos fijos, agregó.

Frente a las expectativas positivas, Muñiz considera que este optimismo de los emprendedores va acompañado de prudencia.

Si bien hay expectativas de crecimiento, también hay preocupaciones frente al fenómeno de El Niño.

De acuerdo al estudio, si bien la inseguridad (28%) continúa siendo el principal problema que condiciona las decisiones de las mypes para la campaña navideña, también ha ganado relevancia el incremento de precios (21%), por el alza del petróleo y de los combustibles, y el fenómeno de El Niño (16%).

En ese sentido, agrega Muñiz, un 87% de mypes prevé un impacto en su economía familiar.

Asimismo, un 79% considera que su negocio se vería afectado por El Niño y un 86% sostuvo que es probable o muy probable la necesidad de un apoyo financiero.

Pese a que se espera que las ventas se mantengan o aumenten en esta campaña navideña, según Mibanco, un 15% de mypes reduciría sus inversiones y 12% las incrementaría.

A su vez, un 30% de mypes considera que reducirá su personal y un 8% acelerará la contratación.

Por otro lado, para un 29% de mypes, las ganancias que obtengan de la campaña las destinarán a su mercadería, un 12% utilizará el dinero para realizar negocios adicionales, otro 12% lo invertirá en equipamiento y un 11% en el pago de deudas.

“Hoy sigue habiendo optimismo, pero con prudencia”, reiteró Muñiz.

Desembolso estimado

En ese sentido, Mibanco estima desembolsar S/5.782,9 millones en financiamiento para las mypes en el marco de la campaña navideña. Esto representa un crecimiento del 30% frente a la campaña del 2025, indicó Muñiz.

Precisó que, del desembolso total proyectado, más de S/2.300 millones serían entregados a través de líneas de crédito.

Respecto a la calidad de la cartera, Muñiz apuntó que el portafolio crediticio se encuentra en buen estado, dado que el 99% de cuotas a pagar se han abonado y añadió que la morosidad se encuentra en menos del 4%.