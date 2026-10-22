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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

La campaña navideña genera expectativas optimistas para las micro y pequeñas empresas (mypes). De acuerdo con el estudio ‘Expectativas de las mypes’ de Mibanco, un 76% de estas empresas espera que sus ventas sean similares o mayores a las de la camapaña del 2025.