“Para nosotros la conectividad es un factor de competitividad para el sector turismo”, sostuvo Liz Chirinos, viceministra de Turismo del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur). Es en esa línea que esta cartera anunció el viernes la reactivación de la Mesa de Conectividad Aérea para trabajar con el sector privado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en nuevas rutas y frecuencias.

Durante la Asamblea Mundial General de Aeropuertos (WAGA 2026), que se realiza - del 28 al 30 de septiembre- por primera vez en Lima- , la viceministra conversó con El Comercio. Chirinos precisó que la conectividad es importante para el turismo y que sin ella, las cifras del turismo no crecerían al ritmo que les gustaría. Además, adelantó que desde el gobierno hay un trabajo coordinado con el MTC , el sector y PromPerú. como brazo promotor, para mostrar toda la potencialidad que tiene hoy el país para incrementar rutas internacionales y conexiones regionales en la próxima feria Routes en Alemania.

¿Qué nuevas rutas se vienen con este impulso? Chirinos adelantó que han identificado una demanda importante desde Italia para vuelos directos y que también apuntan a potenciar mucho la Amazonía peruana. Además, han solicitado a los operadores y aeropuertos analizar la ruta Iquitos- Miami.

¿Cuándo podría generarse esta nueva ruta? Chirinos señaló que aún las conversaciones están en etapa inicial pero que es la meta. Agregó que estos procesos toman tiempo, y a veces años. Por lo pronto, la ruta que más encaminada es la de Emiratos Árabes, a través de Milán- Lima. El operador interesado es Emirates Airlines, como adelantó el MTC hace algunas semanas.

Chirinos, además, señaló que Lufthansa podría regresar a volar al país. “Han sido negociaciones que han tomado bastante tiempo, yo tuve la oportunidad de estar en Alemania el 2023, cuando se iniciaron unas conversaciones y ahora que regreso al gobierno me entero que las conversaciones han ido avanzando. Así que podemos tener buenas noticias pronto”, resaltó.

El retorno, no obstante, no tendría aún fecha exacta, ya que precisó que se trata de negociaciones a veces complejas. Air Canadá es otra aerolínea que podría apostar por volver. La viceministra dijo que hay conversaciones bastante avanzadas y que, incluso, en algún momento se anunciaba que su retorno podría darse el próximo año.

Aerolínea podría volver al país. / Michael Probst

Sobre la reinstalación de la Mesa de Conectividad Aérea y consultada también sobre el debate en torno a la TUUA para conexiones internacionales, Chirinos dijo que con este espacio de trabajo buscan “evitar que los debates caigan en oídos sordos. Lo importante es que logremos la eficiencia del aeropuerto. Lo conversábamos también, ya que parte de este evento es lograr ese tipo de relacionamiento a nivel de aerolíneas y operadores aeroportuarios. La mesa de conectividad busca ser ese ente articulador entre privados y públicos”, sostuvo.

La llegada del Papa mueve a turistas

Uno de los hitos del año será, sin duda, la visita del Papa León XIV, que no solo es especial por ser el Santo Padre, sino por su estrecha relación con el Perú. Chirinos señaló que se espera un movimiento de más de 800 mil visitantes como flujo turístico por la llegada del Papa. De este movimiento, calculan que unos 45 mil visitantes serán turistas internacionales.

“Realmente la expectativa es grande y sí nos estamos preparando con mucho profesionalismo, no solamente desde Lima, sino también a nivel descentralizado con las regiones que visitará el Papa”, refirió la viceministra.

El papa León XIV saluda con la mano antes de embarcar en su avión al finalizar su viaje apostólico a Francia, en el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorraine, en Goin, el 28 de septiembre de 2026. (ROMEO BOETZLE / AFP) / ROMEO BOETZLE

Cambios en Machu Picchu

Luego de varios meses de crisis y desorden en la venta de entradas para la ciudadela inca, ha comenzado a funcionar el nuevo sistema de ventas de entradas. Chirinos explicó que de acuerdo a los reportes, la venta de boletos se desarrollaba sin colas, lo que, aseguró, es una imagen clara de que el cambio en la normativa –para que las ventas se realicen de manera directa en la plataforma– está dando resultados.

“Sabemos que todavía hay 30 días de marcha blanca y esperamos que eso se mantenga de la manera en la que lo hemos previsto y que realmente la eficiencia en la venta de los boletos traiga orden”, mencionó.

Pese a ello, el impacto generado por el desorden en la venta de las entradas ha hecho mella en las cifras de turismo. “Sí, se ha sentido el impacto. Es claro que el Perú, por más que tenga muchos otros atractivos, tiene en Machu Picchu a un referente mundial”, apuntó.

Machu Picchu

La funcionaria dijo que, en efecto, hubo una reducción y que aún no se observa una recuperación en el número de turistas extranjeros después de la pandemia. Si bien hay varios factores que lo explican, comentó que, con lo ocurrido, se dio un mensaje equivocado al mundo, ya que Machu Picchu sí puede recibir visitantes.

¿El fenómeno de El Niño (FEN) genera preocupación? Para Chirinos, el sector turismo es muy sensible, por lo que el FEN sí podría afectarlo. “Sin embargo nuestras proyección se mantiene en unos 3,6 millones turistas extranjeros que visitarán nuestro país este año. Esperemos que sea un poco más, ya que estamos recibiendo importantes eventos este año, siendo el WAGA 2026 uno de ellos”, apuntó.

De hecho, resaltó que el llamado turismo MICE o corporativo es un segmento estratégico que vienen impulsando desde el sector y PromPerú. Es más, según cifras globales, este segmento mueve a uno de los turistas con mayor capacidad de gasto. Además, se conoce que el 40% de viajeros que han visitado un destino por un evento o conferencia, regresan a conocer el destino.

Viajeros de negocios.

De otro lado, la semana pasada, el Mincetur anunció cuatro grandes megaproyectos de infraestructura turística por S/3.500 millones. De todos ellos, Chirinos indicó que el proyecto más avanzado es el de las APP de los teleféricos, que está a cargo de Proinversión.

Este proyecto consistirá en un sistema de teleféricos en el sur, que conectará Choquequirao. “Ese millón de turistas adicionales que siempre estamos buscando obtener, sin lugar a dudas lo vamos a obtener a partir de este megaproyecto. Proinversión tiene previsto poder estar adjudicando esa concesión a finales de este año. Son proyectos de gran escala, pueden tomar cinco años”, destacó.

De acuerdo a la viceministra, el PBI turístico representaba el 3,9% del PBI total del país, este año se espera que represente un 3,6% del PBI y al 2031 apuntan a que alcance a ser el 4,1% del PBI. El Perú hoy en día cuenta con 48 rutas internacionales, conectando con 20 países y cuenta ya con 4 aeropuertos con rutas internacionales.

¿Cuáles son las rutas más demandadas que aún no tienen conexión directa?

En base a la presentación de la viceministra durante el WAGA 2026, la primera ruta es hacia Milán, donde como mencionamos líneas arriba hay planes de conectividad. A esta ruta le sigue Londres, Roma, Frankfurt y Florencia, entre las cinco ciudades de origen con mayor demanda hacia Lima. El 49,2% de la demanda del top 15 de las ciudades más demandadas provienen de Milán, Londres y Roma.