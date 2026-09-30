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Tensión en Jorge Chávez ante amenaza de bomba en avión de Air France
Tensión en Jorge Chávez ante amenaza de bomba en avión de Air France
Por Claudia Inga Martínez

“Para nosotros la conectividad es un factor de competitividad para el sector turismo”, sostuvo Liz Chirinos, viceministra de Turismo del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur). Es en esa línea que esta cartera anunció el viernes la reactivación de la Mesa de Conectividad Aérea para trabajar con el sector privado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en nuevas rutas y frecuencias.

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