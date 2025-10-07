La Unión de Gremios, que agrupa a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, expresó su respaldo a los transportistas formales y rechazó “la creciente inseguridad ciudadana y la criminalidad que viene afectando a todos los peruanos”.

En un comunicado, la organización se solidarizó con los conductores que “día a día son víctimas de la delincuencia, la extorsión y la violencia que ponen en riesgo sus vidas y vulneran su derecho al trabajo”.

El pronunciamiento se difundió tras la reunión sostenida el lunes entre el Ejecutivo y los gremios de transportistas, en la que se acordó levantar la paralización prevista para este 7 de octubre.

En ese contexto, la Unión de Gremios destacó que el transporte “cumple un rol fundamental en el bienestar de los ciudadanos y en el desarrollo de la cadena productiva”, por lo que consideró que garantizar su funcionamiento debe ser “una prioridad para el Estado”.

La plataforma empresarial invocó al Gobierno a implementar medidas urgentes y efectivas que garanticen la seguridad del sector.

“Pedimos a las autoridades revisar a fondo su estrategia de seguridad y adoptar medidas más eficaces, incluyendo acciones de inteligencia orientadas a desarticular las organizaciones criminales que amenazan la integridad de conductores y pasajeros”, señaló.

Asimismo, recordó que han presentado al Poder Ejecutivo propuestas concretas para combatir el crimen organizado y las economías ilegales, entre ellas, reformas legislativas, el aumento del presupuesto para las fuerzas del orden y una mayor coordinación entre los poderes del Estado.

Respecto a la mesa de trabajo programada para el próximo 14 de octubre, la Unión de Gremios instó al Gobierno a llegar con propuestas de mediano y largo plazo, además de aplicar “acciones inmediatas que eviten nuevas paralizaciones, las cuales podrían agravar la crisis y perjudicar aún más la economía de los peruanos”.

Finalmente, el colectivo reiteró su compromiso de seguir exigiendo “resultados firmes que devuelvan la tranquilidad a todos los ciudadanos”.