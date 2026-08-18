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Resumen

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Por Christian Silva

El Ministerio de Cultura emitió la resolución viceministerial que declara como patrimonio cultural de la Nación a los bonos de reconocimiento de la deuda agraria emitidos entre 1974 y 1976 y que están custodiados en el Archivo General de la Nación.