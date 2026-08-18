El Ministerio de Cultura emitió la resolución viceministerial que declara como patrimonio cultural de la Nación a los bonos de reconocimiento de la deuda agraria emitidos entre 1974 y 1976 y que están custodiados en el Archivo General de la Nación.

La resolución tiene como fecha de emisión el 7 de agosto y fue publicada en El Peruano el último miércoles.

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De acuerdo con el documento, esta decisión fue solicitada mediante oficio por la jefatura institucional del Archivo General de la Nación y fue declarado procedente en el informe técnico 000044-2026-AGN-DAH-URDPD-EBB de la misma institución.

Justamente, en este informe técnico del 25 de junio, se señala que el Ministerio de Cultura incautó en junio de 2024 unos 50 bonos de reconocimiento de la deuda agraria, correspondientes a clases B y C, emitidos entre 1974 y 1976.

Estos bonos fueron hallados en un almacén de DHL Express en el Callao y su destino era Barcelona.

La Dirección General de Museos del ministerio dispuso la protección provisional de estos 50 bonos por dos años y se encargó al Archivo General de la Nación la elaboración de la medida para declararlos patrimonio cultural.

Observación

Para Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria, esta decisión del Ministerio de Cultura afecta la libre tenencia y transferibilidad de estos determinados bonos.

Recordó que estos documentos les pertenecen a sus titulares al ser instrumentos financieros de libre transferencia.

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A su vez, Manuel Villa-García, socio del área de solución de controversias del Estudio Olaechea, coincidió en que estos bonos de deuda agraria se pueden endosar, como ocurrió con la compra hecha antes por Gramercy Funds Management.

En ese sentido, indicó que una vez declarado patrimonio cultural de la Nación, estos bonos no podrían continuar con el proceso de pago para estos documentos. Es así que, según Seoane, esta medida puede significar una “intromisión” en la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional para el pago de los bonos de deuda agraria.

Por otro lado, Villa-García indicó que esta declaratoria también puede afectar a otros tenedores legítimos de los bonos de la reforma agraria si quieren vender este instrumento de deuda. Justamente, Seoane indicó que la medida podría ser utilizada para justificar nuevas incautaciones masivas de los bonos y, por ende, un incumplimiento del pago de esta deuda histórica.

“Una verdadera protección consiste en dictar disposiciones que procuren el pago actualizado de los bonos. Si el gobierno quiere declarar los bonos como patrimonio cultural, lo puede hacer luego de realizar los pagos”, apuntó Seoane.