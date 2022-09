El economista Marco Vinelli Ruiz señaló este jueves que el Gobierno aún no ha cerrado el contrato para la compra de urea con la empresa proveedora y que el fertilizante estaría llegando entre 60 a 70 días.

“Respecto a la compra de la urea, todavía no tenemos el contrato ya firmado. Se había dicho que el postor número uno y dos no cumplían con las condiciones del concurso y se fueron por un tercer postor. Según la información pública que se tiene hasta la fecha todavía no se llegado a un acuerdo y se sigue negociando”, dijo en une entrevista con RPP.

“Esto significa que si finalmente terminan de negociar y se logra firmar un contrato la urea estaría posiblemente dentro de 60 a 70 días en el Perú, para el mes de noviembre”, agregó.

Cabe mencionar, que para esa fecha ya habrían transcurrido tres meses y medio y medio de la campaña agrícola, entonces, ya no seria de tanta utilidad para los agricultores.

Fertibono

“El bono es importante, era la mejor salida que tenía el Gobierno a la mano. Va a ser entregado a los agricultores entre una y 10 hectáreas, los montos son desde S/770 por hectárea hasta S/9.000 aproximadamente en total”, indicó Vinelli Ruiz.

Este dinero sería de mucha ayuda para los agricultores que están sembrando en este mes, pues la idea principal es que ellos compren fertilizantes de manera que puedan llevar una siembra adecuada y no perder productividad.

En ese sentido, el economista recalcó que el bono debe entregarse eficientemente para asegurar la productividad de los agricultores.

MIRA | Consejo Fiscal alerta sobre sesgos en las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual

“Esperemos que el bono funcione bien, que llegue en este mes de setiembre que es lo importante, sabemos las experiencias pasadas en donde el Gobierno ha demorado en entregarlo”.

“Ya han trascurrido 30 días de la campaña agrícola, que empieza en el Perú el 1 de agosto, entonces, si el Ejecutivo logra distribuir el bono para quincena de setiembre o para finales, los agricultores que están sembrando van a poder utilizarlos ya que vana a poder comprar no solo urea, sino también nitratos y sulfatos, que son fertilizantes más especializados y de acuerdo al cultivo”, añadió.

Precios de la urea

Vinelli sostiene que en marzo de este año a la fecha han ido descendiendo los precios de los fertilizantes.

“Hoy en día están (urea) aproximadamente US$600 en el mercado internacional. Sin embargo, para que este precio se traduzca en el país va a demorar, ya que las empresas que ya importaron la urea tienen que ir vendiendo el stock que han comprado al precio más caro”.

LEE TAMBIÉN | Rosangella Barbarán: El perfil legislativo de la nueva presidenta de la comisión de Economía

Entonces, el precio menor en el mercado internacional será trasladado a los agricultores recién dentro de tres meses aproximadamente, porque se tienen que agotar los stocks de las empresas que compraron al precio más caro.

