“Va a haber reestructuraciones, cambios y recolocaciones en Perú-Petro”, adelanta Carlos Bianchi, su nuevo presidente

Carlos Bianchi, flamante presidente de la agencia de hidrocarburos, busca cambiar esta imagen con un plan de trabajo “bastante agresivo y rápido”. “Va a haber mucha diligencia con la reestructuración de Perú-Petro”, revela en exclusiva para El Comercio.

- ¿Cómo evalúa la situación de Perú-Petro en estos primeros días en el cargo?

Tratamos de salir adelante rápido. Estamos viendo la manera de que ustedes adviertan, como sociedad civil, qué sí hay movimiento. El tema es que a mí me han dado esta encargatura, y me estoy proponiendo un plan de trabajo bastante agresivo y rápido, considerando julio o agosto (del 2026), en que se instala el nuevo gobierno.

- ¿Cuáles son las acciones inmediatas que va a tomar? ¿Habrá una renovación del directorio y la gerencia, como en el caso de Petro-Perú?

El Gobierno tiene que decidir el tema del directorio de Perú-Petro porque es un directorio mixto. Hay directores del Ministerio de Energía y Minas (Minem), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de otros sectores. Hasta el momento no tengo conocimiento de eso. Mientras tanto, debemos seguir para adelante con el directorio actual.

- ¿Qué pasará con la plana gerencial?

La gerencia sigue tal cual, pero es una gerencia encargada. Justo estamos en medio de un proceso, que ya ha sido avanzado, y yo creo que en el más corto plazo debemos tener al nuevo gerente general, a la nueva gerente legal, al gerente de supervisión de contratos y al gerente de recursos técnicos de la información.

- ¿Esto significa que Perú-Petro tomará otro rumbo? Porque en años recientes se los ha criticado mucho por contratar en favor de Petro-Perú y descuidar la inversión privada. ¿Eso va a cambiar?

Yo me he propuesto tres hitos. Uno de ellos es mejorar nuestra imagen institucional, porque es cierto lo que tú mencionas. Ha habido señales qué apuntan a esas situaciones. Todas esas cosas yo las estoy evaluando porque a mí me gusta mucho evaluar el tema del riesgo.

“No me voy a callar absolutamente nada porque quiero levantar y limpiar la imagen de Perú-Petro”, señala Carlos Bianchi,presidente de la entidad estatal.

- ¿Qué harán para reflotar la imagen de Perú-Petro?

En el tema de imagen estoy tomando algunas decisiones que van a ayudar a mostrar, realmente, lo que hace Perú-Petro, y de manera transparente. A veces, sucede que los ejecutivos que reciben encargaturas no responden (a la opinión pública) porque se sienten atacados o quieren evitar preguntas capciosas. En mi caso, yo voy a responder todo. No me voy a callar absolutamente nada porque quiero levantar y limpiar la imagen de Perú-Petro.

- Eso será una clara distinción respecto a las gestiones de Pedro Chira e Isabel Tafur, quienes eran reacios a hablar con la prensa y a ventilar los problemas del sector.

Sí. Es cierto. Ha habido una falta de información o ha sido muy débil esa manera de informar. En mi caso le vamos a poner un poco de energía, valga el término, porque estamos en el rubro de la energía. Y vamos a informar de manera transparente cómo estamos hoy y cómo serán los siguientes contratos de hidrocarburos qué tenemos que asegurar.

- ¿Para que las licitaciones sean más exitosas?

Tenemos que asegurar que no haya demoras en las siguientes licitaciones porque significa menor producción. Eso va a ir mejorando nuestra imagen, y agradecería que el periodismo reconozca si estamos haciendo una buena gestión. Y, en segundo lugar: Sí, va a haber reestructuraciones, cambios y recolocaciones en Perú-Petro.

- ¿Es una reestructuración organizacional?

Correcto. Yo lo estoy evaluando cercanamente con todas las gerencias. Estoy diciéndoles por qué se van a hacer las cosas y cómo se van a hacer, porque no me gusta actuar impositivamente. Tengo ya en mi mente ciertos cambios. No está en mi cabeza despedir gente, pero sí mover ciertas piezas. ¿Y por qué? La ventaja es que como yo he trabajado antes en esta casa (como gerente de exploración) conozco las fortalezas de ciertos profesionales y también sus debilidades.

- ¿Cuál es el tercer hito que piensan lograr?

La parte técnica.

- ¿Se proponen mejorar el reglamento de calificación de empresas petroleras, para cambiar la racha de escasa participación de empresas en las licitaciones?

Yo estoy casi seguro de que sí. Vamos a hacer la convocatoria que sea más atractiva para generar mayor competencia. (…) Ahora está corriendo en el Minem esta nueva reglamentación de calificación de empresas, y yo le voy a pedir tanto al ministro (Luis Bravo) como a la viceministra de Hidrocarburos (Iris Cárdenas) su apoyo para sacar el mejor expediente posible, sin correcciones, para que pueda fluir. Porque nuestro ente rector es el Minem, y ellos tienen que revisarlo para que vaya al MEF y luego al presidente de la República, para pueda sacar adelante los nuevos contratos.

Perú-Petro redacta un nuevo reglamento de calificación de empresas petroleras para asegurar la solidez financiera de las empresas operadoras de lotes y facilitar las licitaciones. (Foto: Andina)

- ¿Eso asegurará que los operadores de lotes tengan solvencia?

El reglamento de calificaciones sirve para asegurar que las compañías tengan fortaleza técnica y financiera, para que puedan afrontar los contratos de hidrocarburos con compromisos de 30 o 40 años. Ese es el objetivo de la parte técnica.

- ¿El nuevo reglamento solucionará muchos de esos inconvenientes?

Pero es solo un pedazo de la madeja. Seis meses hasta el próximo gobierno es poco, pero si comenzamos a dar buenas señales y generamos buena competencia, yo te aseguro que con el cambio de gobierno las compañías van a empezar a acercarse y pedir información. y en las licitaciones que vengan a futuro va a haber mayor participación.

- ¿Eso es lo que espera conseguir en esta gestión?

Esperamos conseguir una buena imagen. Va a ver mucha diligencia con la reestructuración de Perú-Petro, pero no nos vamos a demorar la vida haciéndolo. Yo espero, y se lo he pedido a todo el equipo, nada más que apoyo, porque yo soy un convencido de que todos debemos empujar el mismo barco.

EXPLORACIÓN EN CAMISEA

- Me comentaba un geólogo petrolero que el Consorcio Camisea se había acercado meses atrás a Perú-Petro para reactivar la exploración por gas, pero que no había encontrado eco. ¿Qué piensan hacer en Perú-Petro al respecto?

En estos pocos días nos hemos reunido con varias empresas del Consorcio Camisea. Y, sí, han mostrado interés en tener lotes en las proximidades de Camisea. Ellos están evaluando poner su carta de intención y solicitar los lotes.

- ¿Eso a través de Convenios de Evaluación Técnica (CET)?

Están decidiendo si van a tener convenios de evaluación técnica. O, nos pueden sorprender y decir qué quieren ir a un contrato de licencia.

- ¿En este semestre hay, entonces, la posibilidad de que el Consorcio pueda obtener un lote más o un convenio de evaluación técnica?

Yo diría que es altamente probable. La noticia viene de algunos meses atrás, pero lo que yo he recibido como parte del Consorcio Camisea es que sí tienen interés en explorar. Y no solamente ellos. Hay otras compañías qué están mirando el ‘off-shore’ (mar). Sin que Anadarko (Oxy) ni Chevron hayan perforado todavía el mar de Trujillo, ya hay compañías que están viendo el ‘off-shore’. Y eso es alentador.

El Consorcio Camisea busca reanudar la exploración de gas natural para reponer reservas, señala Carlos Bianchi.

- Pregunto el tema del gas porque Perú-Petro reveló hace poco un estudio que alerta sobre la escasez de reservas y la posibilidad de que empecemos a importar este energético en 10 o 12 años más. ¿Ese riesgo existe?

Sí, es cierto, el gas se va acabar en un determinado momento que puede ser 10, 12 o 15 años, pero hoy es el tiempo justo para empezar a explorar para que eso no suceda. Es un tema que el Consorcio Camisea ya está mirando con este mensaje de lanzar nuevas áreas. Eso es una buena señal.

- ¿CNPC va a empezar a producir gas en el lote 58 próximamente?

Por los siguientes seis meses no lo veo, pero sí está en los planes que empiecen a producir.

- ¿Y las posibilidades de hallar gas en el Candamo (Puno-Madre de Dios)?

Allí la viceministra de Hidrocarburos ha estado haciendo bastante labor, y vamos a acompañarla para poder hacer viable la exploración [Cándamo se superpone a un parque natural]. La tecnología ayuda mucho hoy en día, sí se puede hacer. Y de qué hay potencial, sí lo hay.

- ¿Qué potencial tiene?

Candamo tiene entre 2.5 TCF y 4 TFC de gas natural. Allí hay muchas estructuras. Y tienes también el caso de la perforación en el lote 76 (Madre de Dios) en el año 2015. Ese pozo [perforado por Hunt Oil] en mi opinión no fue seco, sino que no llegó al objetivo.

- ¿O sea que hay posibilidades de retomar esa área?

Claro que sí. Si tú profundizas ese pozo unos metros más, lo más probable es que encuentres gas natural.

¿Pero ese objetivo no está lejos del Candamo?

Pero te ayuda porque si tienes, en un lado, un lote con recursos probados de gas natural, y en otro lado un área con evidencias de gas, entonces podemos decir que todas las estructuras podrían estar superando los 20 TCF.

El gobierno dio luz verde a la incorporación de Chevron en sociedad con Anadarko para explorar el mar de Trujillo. Invertirán cerca de US$400 millones. Foto: Minem

CHEVRON Y ANADARKO

¿Cuándo se reanudará la exploración del mar de Trujillo, a cargo de Chevron y Anadarko (Oxy)?

Ellos están entrando al siguiente período exploratorio, y su estimación es que estarían perforando en el último tercio del 2026 o el primer tercio del 2027. Ellos ya obtuvieron su permiso para la adquisición sísmica 3D.

- ¿Eso significa que en el 2027 ya tendrían una idea de si hay petróleo y cuánto?

Te lo voy a poner de esta manera: el área tiene mucho potencial. Tiene evidencias de aforamientos naturales de hidrocarburos en la superficie del mar. A esos hidrocarburos se les va a hacer un análisis para saber qué tipo de crudo es. De hecho, se sabe que abajo hay petróleo, pero para que ocurra un descubrimiento deben cumplirse todos los elementos y procesos de manera sincrónica. Si uno de ellos falla, no hay descubrimiento.

- ¿Qué están haciendo en este momento Anadarko y Chevron?

Por un lado, están viendo todo lo que necesitan de permisos, el tema logístico y el alquiler del barco de perforación. Todos esos temas los están trabajando y, en paralelo, va el tema de los permisos ambientales y el EIA para perforar. Tengo entendido que no van a perforar un solo pozo.

- ¿Perforarán más de un pozo?

Probablemente sea entre tres y cinco pozos.

- ¿A cuánto ascendería esa inversión, porque en el mar …?

En el mar la vida es más sabrosa. Serán US$80 millones, en promedio, por pozo.

- ¿Serían de US$240 millones a US$400 millones? ¿Eso incrementaría la inversión en el ‘usptream’ de manera sustantiva?

Por supuesto. Pero no son las únicas compañías interesadas en el mar. Total Energy, de Francia, está en el ‘off-shore’ de las cuencas Tumbes, Talara y Sechura. Es una súper área muy interesante y ellos están allí. Eso va a ayudar a que haya más inversionistas.

- ¿Entonces no solamente hay expectativa por el ‘off-shore’?

Antes había solo expectativa por el ‘off-shore’, pero ahora veo interés en el ‘on-shore’ (tierra firme) y en la selva. Hay empresas que también han venido mostrando interés en los crudos pesados de la selva norte, a pesar de todo lo que ello implica. Mucho tienen que ver las espaldas financieras de las compañías, pero también la estabilidad peruana y que les digamos que las puertas están abiertas y que vengan porque tenemos técnicos que están dispuestos a dar la pelea y ayudar.