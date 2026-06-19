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Julio Velarde, presidente del BCR-
Julio Velarde, presidente del BCR-
/ JOEL ALONZO
Por Christian Silva

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sostuvo que tendría que evaluar una eventual propuesta del siguiente gobierno para continuar en el cargo.

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