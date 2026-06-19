El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sostuvo que tendría que evaluar una eventual propuesta del siguiente gobierno para continuar en el cargo.

Como se recuerda, los directores del BCR son nombrados por cinco años y con la posibilidad de ser ratificados por un nuevo periodo.

Velarde, quien es presidente de esta institución desde el 2006, indicó que, hasta el momento, ninguno de los dos candidatos presidenciales de la segunda vuelta se ha comunicado con él, y recordó que su período culmina el 28 de julio.

“Antes me inclinaba más a dejar el cargo y me quedaba unos meses mientras se hacía la transferencia. Probablemente con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme, bajo ninguna circunstancia, pero si me lo ofrecen tendría que pensarlo. No podría decir que no ni sí, tendría que pensarlo”, expresó Velarde, durante la presentación del Reporte de Inflación de junio.

En ese sentido, precisó que tampoco está pidiendo que le ofrezcan el cargo.

Recordó que esta decisión de elegir o mantener al titular del BCR es el presidente de la República y el Senado quien ratifica dicha decisión.

Manejo económico

Durante la presentación, Velarde también sostuvo que el manejo macroeconómico no ha sido el adecuado en estos últimos cinco años, donde hubo inestabilidad en los cargos ministeriales.

“No se tuvo el mejor manejo macroeconómico. [...] Ya no recuerdo cuántos ministros de Economía o de otros sectores hubo este año“, expresó.

En ese sentido, precisó que el crecimiento de la inversión privada, de 10% en el 2025 y de 13,2% en el primer trimestre de 2026, se explica por el alto nivel en los términos de intercambio.

Asimismo, sostuvo que en circunstancias distintas se podría haber aprovechado mejor este crecimiento. También recordó que en anteriores periodos de altos precios en los productos de exportación el Perú contaba con superávit y una posición macroeconómica sólida. En cambio, en estos años hubo un fuerte incremento del gasto corriente, agregó.