Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

La industria de videojuegos continúa en crecimiento en Perú y en el mundo. Es así que, de acuerdo con PricewaterhouseCooper (PwC) en su reporte ‘Global Entertainment & Media Outlook’, este sector pasaría de registrar unos US$256.700 millones a nivel global este año a unos US$308.000 millones en el 2030.

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