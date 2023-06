Del 31 de mayo al 4 de junio se realizó el World Summit Awards (WSA) en la ciudad de Puebla, México, donde la organización sin fines de lucro Vía Código representó al país y fue seleccionada como una de los 45 ganadoras en mejores soluciones innovadoras. La iniciativa quedó dentro de las 3 organizaciones líderes en la categoría Educación.

Los WSA son organizados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Innovación y el International Center for New Media (ICNM). Los ganadores se seleccionan luego de evaluar a más de 180 organizaciones entre ONG, emprendimientos y startups,. No solo se toma en cuenta a los mejores proyectos digitales y el impacto que generan, sino también su contribución con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este premio evalúa los emprendimientos digitales en 8 categorías: Gobierno y Ciudadanía, Salud y Bienestar, Aprendizaje y Educación, Medio Ambiente y Energía Sustentable, Cultura y Turismo, Urbanismo y Vivienda, Negocios y Comercio, y, finalmente, Inclusión y Empoderamiento.

¿Qué es Vía Código y de qué trata el proyecto?

Vía Código es una ONG cuyos proyectos promueven la ciudadanía digital a través de la enseñanza de competencias digitales y habilidades blandas y, desde su fundación en 2017, son los primeros en desarrollar programas de alfabetización digital para adolescentes que se encuentran en el sistema de justicia juvenil, los colaboradores de detención juvenil y la población vulnerable.

La promoción de ciudadanía digital se enfoca en el desarrollo de habilidades digitales básicas que se refiere tanto a la comprensión de herramientas digitales, al conocimiento de los derechos digitales como a comprender lo que es una convivencia digital saludable, es decir, disfrutar de sus beneficios y mantener control sobre ella. Un enfoque integral.

Maricarmen Torre, CFO de Vía Código y Tatiana González, su project manager, contaron a El Comercio que esta ONG se centra en dar una segunda oportunidad, a través de la enseñanza en educación digital, a jóvenes en situación de riesgo.

Así, empezaron a trabajar con el Centro Juvenil de Lima, conocido como Maranguita y fueron ampliando el foco del proyecto llegando a trabajar con jóvenes de los Centros de Orientación al Adolescente.

La propuesta presentada es justamente el programa que manejan desde sus inicios llamado Ruta Digital y se trata de trabajar en conjunto con los profesionales y equipos técnicos de estos grupos vulnerables, en busca de la promoción de ciudadanía digital.

“En los últimos meses trabajamos en esa línea con jóvenes y adultos con quienes podamos llevar la promoción de ciudadanía digital en general y más adelante, con colegios y con población adulta mayor”, dicen.

¿Qué sigue para Vía Código?

Continuar con el proyecto Ruta Digital es fundamental para la organización. Además, hace un par de semanas iniciaron el proyecto con los jóvenes del Centro Juvenil de Servicio de Orientaciónal Adolescente - SOA Callao siguiendo con las habilidades y herramientas digitales.

Asimismo, se encuentran en reuniones para trabajar con equipos técnicos de los Centros Juveniles de Medio Cerrado y un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

“Nuestros proyectos son en alianza con el Ministerio de Justicia, con quienes tenemos conversaciones para sacar más proyectos a lo largo del año. Los proyectos que realizamos en el 2021 y 2022 ya están en el momento de ser replicados y tratamos de escalarlos un poco más y hacerlos a nivel nacional”, señalaron.

Para Vía Código ha sido un gran orgullo ser la primera organización peruana en obtener este reconocimiento en el WSA y, con ello, esperan motivar a más organizaciones, ya sea para ellas mismas como para poder participar de estos premios, el fomentar de diálogo de innovación digital para cerrar las brechas existentes.

“[Queremos] motivar a más organizaciones a que puedan ser parte de estos procesos y de nuestra parte estamos a disposición para poder orientar en lo que esté a nuestro alcance”, finalizaron.