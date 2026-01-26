El Gobierno negó que exista un recorte presupuestal que afecte el avance de los megaproyectos de construcción ejecutados bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G), como la Vía Expresa Santa Rosa —obra clave para la conexión con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez— y la Nueva Carretera Central.

Esta respuesta la brindan luego del reportaje de Cuarto Poder que reveló la falta de recursos presupuestarios. Provías Nacional aseguró que se requieren S/ 47 millones adicionales para iniciar el proceso contractual.

Vía expresa Santa Rosa. Foto: Andina

Según el pronunciamiento oficial, emitido este lunes a través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proyecto sigue dentro de su programación y cuenta con presupuesto asignado.

En el comunicado se precisa que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 se contemplan S/ 297 millones para estas obras y que entre 2027 y 2028 se asignarán S/ 212 millones adicionales. Esta suma representa aproximadamente el 5 % del costo total estimado. Agregan que solo la Nueva Carretera Central tiene un costo proyectado de S/ 24 600 millones.

¿Cuál es el vínculo entre la Nueva Carretera Central y el financiamiento verde? (Foto: Andina)

Contratos sin opinión técnica

Las entidades señalan que están realizando una revisión técnica integral de la cartera G2G debido a que varios proyectos asumidos en gestiones anteriores, entre ellos la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, fueron suscritos sin una evaluación previa de la capacidad presupuestal de MEF .

Agregan que esta situación generó que otros proyectos G2G registren costos superiores al 200 % respecto a los inicialmente previstos, lo que afecta el presupuesto público.

Por ello, ambas carteras ministeriales indicaron que vienen definiendo una estrategia que garantice la sostenibilidad fiscal y operativa, a fin de asegurar inversiones viables.