En Perumin 37, el vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de MMG Las Bambas, Claudio Cáceres, explicó que, cuando se inició las operaciones mineras, la zona registraba cifras críticas: más del 70 % de la población en situación de pobreza, cuatro de cada diez niños con desnutrición crónica y bajos niveles de comprensión lectora. Frente a este panorama, destacó que Las Bambas impulsó proyectos sociales y de infraestructura.

“Hemos construido un puente, el puente Kutuctay, que une la región Apurímac con la región Cusco. Una obra que era esperada por la población por más de 50 años. Reduce en la mitad del tiempo la conectividad entre las dos regiones y a través de este mecanismo se ha cumplido, se ha podido. Entonces, es una forma en la que el Estado mantiene su rol y la empresa colabora”, explicó Cáceres en la conferencia “Principales retos de la minería”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Uno de los aspectos resaltados por la empresa es la importancia del diálogo preventivo y sostenido con las comunidades. Incluso antes de la fase de exploración, desarrollaron un trabajo articulado que permitió crear condiciones de confianza y avanzar en la construcción de una licencia social duradera.

Para Cáceres, el verdadero éxito de los proyectos mineros no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de gestionarlos de manera constructiva a lo largo del tiempo.

En ese sentido, Las Bambas implementó un modelo denominado “el corazón de Las Bambas”, enfocado en la gestión social preventiva, el diálogo directo y la articulación con Estado y comunidades.