Vinos chilenos redefinen su estrategia en Perú, ¿qué espacios encuentran en un mercado que apenas consume 3 litros per cápita al año?

Para ProChile, la agencia de promoción de exportaciones de Chile, el crecimiento de 32,3% registrado en 2024 marcó un giro en la forma en que el sector mira el mercado peruano. En 2025, las exportaciones de vino chileno sumaron alrededor de US$ 10 millones, con una caída de 9,2%, un ajuste que, lejos de revertir la estrategia, refuerza la decisión de priorizar valor, nichos y posicionamiento por sobre el volumen.

“Perú sigue siendo un mercado pequeño en términos de litros, pero tiene una proyección interesante. Nuestro foco no está en vender más botellas, sino en ampliar la diversidad de etiquetas y avanzar hacia vinos de mayor valor”, señala Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile en Perú.

Desde la agencia explican que la lectura estratégica sobre el mercado peruano responde a una combinación de factores. Por un lado, el peso de la gastronomía peruana como vitrina internacional y su capacidad para atraer turismo gastronómico. Por otro, un consumidor que muestra mayor interés por el vino, busca información, compara orígenes y empieza a demandar propuestas distintas a las tradicionales.

“Vemos a un consumidor peruano más informado, que quiere conocer el origen, el relato detrás del vino y vivir una experiencia. Eso abre espacio para propuestas más sofisticadas”, explica Sánchez.

Menos volumen, más mix

El avance registrado en 2024 y el ajuste de 2025 confirman, para ProChile, que el crecimiento del vino chileno en Perú no pasa por mayores envíos, sino por cambios en el mix de productos. La estrategia apunta a vinos premium, etiquetas de producción limitada y propuestas de autor, junto con una mayor diversificación de la oferta chilena.

En ese marco, ProChile define como vinos premium aquellos productores que están por sobre los US$ 60 por caja. Si se consideran los envíos en rangos sobre los US$ 50 por caja, Perú ocupa hoy el puesto número 15 como destino de las exportaciones chilenas, y en los últimos dos años ese segmento ha registrado un crecimiento de 5%, una señal que la agencia considera un buen augurio para seguir desarrollando el mercado.

El bajo consumo per cápita de vino en Perú —alrededor de 3 litros al año, frente a más de 17 litros en Chile— refuerza esa lectura. Para ProChile, el espacio de crecimiento no está en empujar frecuencia de consumo, sino en elevar el ticket promedio y ampliar la oferta disponible.

“Este sigue siendo un mercado con bajo consumo, pero justamente por eso hay espacio para crecer en calidad y valor, más que en volumen”, apunta Sánchez.

Canales que ganan espacio

Para ProChile, el canal de venta es otro eje de la estrategia. El retail concentra la mayor rotación en volumen y ha empezado a incorporar vinos con mayor diferenciación y rangos de precio medio-alto. A ello se suman las tiendas especializadas, que ganan relevancia como espacios de educación y descubrimiento para el consumidor.

Sánchez explica que el canal más estratégico es el horeca; es decir, hoteles, restaurantes y cafeterías, porque funciona como una vitrina de posicionamiento más que como un espacio de venta masiva. Hoy, varias viñas chilenas ya están presentes en las cartas de restaurantes de alto nivel en Perú, incluso con etiquetas que no llegan al retail.

“El horeca nos permite mostrar el vino chileno en un contexto de experiencia gastronómica completa. Ahí se construye posicionamiento, no solo ventas”, señala Sánchez.

En línea con ese enfoque, ProChile ha definido que en sus eventos de promoción en Perú —en los últimos dos años y en los próximos— la condición de participación sea presentar etiquetas sobre los US$ 15 por botella en retail. Según la agencia, ese rango combina alta calidad, sentido de origen e identidad, especialmente atractivo para el canal gastronómico.

El e-commerce aparece como un canal complementario con alto potencial, especialmente entre consumidores más jóvenes y digitales, interesados en explorar etiquetas que no siempre están disponibles en supermercados.

La oferta se adapta

La sustentabilidad empieza a ganar espacio como atributo valorado, aunque todavía no define la decisión de compra en el mercado peruano. Prácticas como el manejo eficiente del agua, el uso de energías renovables, la producción orgánica o de baja intervención y los procesos artesanales forman parte del discurso de valor, sobre todo en el segmento premium.

“Hoy la sostenibilidad sigue siendo un atributo complementario en Perú, pero es una tendencia que va a seguir creciendo, especialmente entre consumidores jóvenes”, comenta Sánchez.

En paralelo, la industria chilena adapta su oferta a los cambios globales en el consumo. Nuevos formatos como vinos sin alcohol, presentaciones en lata, espumantes en envases pequeños y perfiles más suaves o dulces empiezan a aparecer como respuesta a un consumidor que busca moderación e innovación. A ello se suman propuestas que ponen mayor énfasis en el diseño, el etiquetado y el relato del producto como herramientas de diferenciación.

Perú: un mercado aún pequeño, pero estratégico

En el mapa regional, Perú sigue siendo un mercado pequeño frente a países como Brasil, donde los envíos de vino chileno superan los US$ 193 millones anuales. Aun así, ProChile considera que Perú ocupa un lugar estratégico por su escena gastronómica, su turismo y el potencial para desarrollar una oferta de mayor valor.

Ese enfoque se refuerza con eventos de promoción como Cheers to Chile, realizados en Lima en 2024 y 2025. En la edición más reciente participaron más de 270 sommeliers, importadores y actores del sector, y varias viñas ya avanzan en negociaciones comerciales.

“Estos encuentros nos confirman que hay interés real por ampliar el portafolio de vinos chilenos en Perú, especialmente en segmentos más sofisticados”, indica Sánchez.

Hacia adelante, la estrategia apunta a consolidar la presencia en Lima y a identificar oportunidades en otras ciudades vinculadas al turismo, como Cusco y Arequipa, donde la oferta aún es más limitada. El objetivo es crecer en valor, diversificar la oferta y consolidar al vino chileno como parte de la experiencia gastronómica peruana.