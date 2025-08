Vista Corona, Pilsen House of Music y Casa Cusqueña: los nuevos locales de experiencia de Backus, ¿en qué consisten y qué más viene?

Devoto cuenta que esta propuesta se activará todos los jueves en el local Damián en Barranco. “El nuevo Pilsen Music es una plataforma que abarca experiencias en conciertos, experiencias en discotecas, por lo que sentíamos que tener un ‘spiritual home’ como Pilsen House of Music que las junte era importante. Una plataforma de experiencias que hoy no existe como tal en la escena nocturna limeña, donde juntamos música en vivo y rituales de cerveza, como por ejemplo, la cerveza Pilsen de barril, que no es un formato habitual”, detalla.

Pilsen House of Music abrió sus puertas -con un aforo para 1.000 personas- el jueves 17 de julio con un concierto de Jandy Feliz, pero desde la compañía comentan que el espacio también será una vitrina para desarrollar a los talentos nacionales, ya que cada dos meses se presentará una banda nacional y una vez cada trimestre un artista internacional. Los otros jueves contarán con un DJ invitado. “Esto marca un antes y un después en cómo los consumidores interactuarán con una marca como Pilsen, sobre todo para la gente joven”, asegura.

Si bien Pilsen House of Music nació en Lima, Devoto no descarta que más adelante puedan pensar en una expansión nacional y llegue a algunas ciudades clave para conectar con las diferentes localidades y también su escena musical. No obstante, ahora están muy enfocados en este espacio, generar experiencias y cumplir con las expectativas de los consumidores para interactuar con la categoría de cervezas, siempre mirando cómo hacer que la propuesta crezca y pueda desarrollarse en más lugares del país.

El objetivo principal, remarca, está orientado a fortalecer el vínculo entre su audiencia y Pilsen Callao, además de captar a nuevos consumidores que hoy no consideran a la cerveza o a Pilsen como su primera opción para empezar a consumir la categoría. Esto, esperan que pueda promover también el consumo de los jueves. “Son objetivos más integrales, sin duda tiene un objetivo también de traer un retorno comercial pero está mucho más pensado en el largo plazo, construyendo posicionamiento, ocasiones de consumo más frecuentes. El resultado comercial debe venir si hacemos la tarea correctamente”, sostiene.

Pero no es el único espacio de experiencias en el que ha trabajado la marca. Este 2025 también Cusqueña viajó de la botella al restaurante en la ciudad que da lugar a su nombre: Cusco. Una apuesta que Backus viene desarrollando con dos de sus marcas peruanas más icónicas este año, pero cuyo camino inició el 2023 con Vista Corona, el ‘rooftop’ que conquista los ‘after’ limeños de la mano de Corona, del portafolio internacional de la compañía, subsidiaria de AB InBev.

“Casa Cusqueña trae una experiencia gastronómica elevada, un tema de maridaje cervecero que permite disfrutar la categoría de una manera muy fiel al posicionamiento y a nuestra cerveza premium peruana. Vista Corona trae una experiencia más de relajo, que permite disfrutar también los ‘Corona drinks’, con la comida como complemento, un espacio más de distensión como es Corona”, nos explica. Es así que, agrega, cada propuesta está muy vinculada al posicionamiento de cada una de las marcas, que es lo más relevante, y manteniendo la consistencia de lo que es la esencia de cada marca.

Cristal, otra marca emblemática

¿Otra marca dará el salto al mundo de las experiencias?, ¿Habrá un espacio para Cristal? Devoto refiere que con la marca Cristal vienen teniendo experiencias ligadas a la socialización del barrio, muy vinculada al fútbol.

“En el caso de Cristal, esta marca no ha sido tan vinculada a un espacio físico como tal, pero sin duda alguna estamos explorando posibilidades con nuestra marcas más potentes y Cristal es una de ellas. Es algo que venimos trabajando”, asegura.

No obstante, resalta que también quieren analizar cómo les va con las propuestas actuales para revisar posteriormente qué corregir. Y es que, la idea es tener una propuesta que transforme por completo la manera de disfrutar la categoría para una marca como Cristal también.

Con todas estas innovaciones, “buscamos elevar la experiencia de la categoría”, apunta.

Cerveza Cristal

Resultados y cómo va el consumo de cerveza

Pilsen como marca registra resultados positivos desde hace 18 meses ininterrumpidos y ha incrementado su ‘market share’ a través de la diversidad de formatos, cuentan desde Backus. No obstante, la cerveza como categoría ha tenido una primera mitad del año desafiante, remarca Devoto.

El ejecutivo explica que la categoría ha tenido momentos un poco difíciles, pero que ya tiene en una tendencia positiva. “El primer gran obstáculo ha sido a nivel económico, dado que por la incertidumbre se golpearon los bolsillos peruanos. El clima en la capital ha sido otro reto que hemos tenido que saber sortear”, indica. Ante ello, considera que experiencias como las que han creado les permite tener propuestas diferentes y adecuarse a la realidad del mercado.

Asegura que están mirando hacia la primavera y el verano, que son momentos de consumo importantes para Backus, para lo cual se están preparando. Ven, asegura el ejecutivo, una tendencia positiva sin desconocer “los factores que tenemos que sortear de cara a la segunda mitad del año”, resalta.

El gremio advierte que, en América Latina, el Perú es el segundo país que tiene un mayor Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para la cerveza.

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la industria cervecera aporta 1% del PBI y en el país el consumo per cápita es de unos 43 litros por año. Este resultado está aún por debajo del consumo per cápita de Colombia, que registra 55 litros o México, con 65 litros.

Formatos más consumidos

Devoto cuenta que la botella más vendida es la que llaman ‘multiserve’, que es el formato de 630 ml., y en segundo lugar, la de 1 litro. Sin embargo, en los últimos años, destaca que los esfuerzos han estado muy orientados al desarrollo de los formatos personales, donde las botellas- que son retornables- han tenido resultados positivos.

Asimismo, se ha desarrollado bastante el formato de lata, que es el que más está creciendo, con un sostenido doble dígito; en particular, el formato de 473 ml. o también llamado ‘latón’. Además, han relanzado el formato más pequeño de lata (269 ml.) para desbloquear otros momentos de consumo.

Hoy en día, el formato ‘latón’ es el tercer formato más consumido y está muy cerca al formato de la botella de litro entre los formatos preferidos por los peruanos y peruanas.