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Resumen

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Según Codip, marzo fue el mes de mayor actividad comercial del mercado inmobiliario, impulsado por las ferias de vivienda. (Foto: Andina)
Según Codip, marzo fue el mes de mayor actividad comercial del mercado inmobiliario, impulsado por las ferias de vivienda. (Foto: Andina)
Por Melissa Rodríguez Enciso

La venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao creció 26% entre enero y septiembre del 2026 y registró una mayor velocidad de colocación, según el reporte “Resultados del mercado inmobiliario de Lima Metropolitana”, correspondiente al tercer trimestre del 2026, de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip). El plazo estimado para agotar el stock disponible se redujo a 20 meses al cierre de septiembre, frente al promedio histórico de 27 meses de los últimos cinco años.

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