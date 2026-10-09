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Resumen

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La inflación y la gasolina impulsan la ventaja demócrata de cara a las elecciones del 3 de noviembre. (Foto: EFE)
La inflación y la gasolina impulsan la ventaja demócrata de cara a las elecciones del 3 de noviembre. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este viernes el acuerdo alcanzado en conversación telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, para el suministro de petróleo ruso al mercado estadounidense y mundial.

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