Según el reciente informe de Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), al 3 de julio, el precio del huevo se ubicó en S/ 9,08, sostuvo Christian Garay, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri.

Garay señaló que los precios están recuperando su movimiento normal, lo que responde a factores del mercado. En tanto el huevo, afirmó, sigue otro patrón de comportamiento y es que pasó de estar S/ 10 en mayorista a poco más de S/ 9 hasta la quincena de junio, a partir de ahí volvió a subir y nuevamente ha comenzado a disminuir, ubicándose el 3 de julio en S/9,08.

La dinámica del huevo depende de las gallinas ponedoras que también fueron afectadas por la gripe aviar. Así, el huevo fértil para consumo de carne toma dos meses, en cambio, un huevo fecundado para una gallina que se convertirá en ponedora tomará por lo menos 6 meses para que empiece a poner huevos, por lo que la oferta productiva normal se verá reflejada en diciembre con precios no a la baja pero sí más estables, explicó.

¿Qué influye en el precio?

El patrón en los precios del huevo que estuvieron a la baja y subieron en quincena de junio para volver a bajar, como mencionó antes Garay, se deben a los problemas de oferta y la demanda.

“En la medida que la gente siga consumiendo más huevos en determinados momentos de mes y la oferta se mantenga con problemas, habrá estas distorsiones en los precios”, anotó.

Raúl Salas, presidente de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur) coincidió en que la poca oferta originada desde el año pasado es el factor principal que explican los precios del huevo y estimó que en noviembre se regularizaría esta oferta.

Salas advirtió que normalmente se contaba con 24 millones de aves de postura y hoy esa cifra es de 20 millones. “El precio del huevo seguirá siendo caro porque no tenemos la oferta que el mercado necesita”, dijo.

Así, mientras que hacia noviembre continuaría el repoblamiento de las aves, lo que se va a normalizar es que ya no se usen gallinas viejas (100 semanas) sino jóvenes (de entre 75 y 80 semanas), pero el volumen continuará estando entre 20 millones y 21 millones. Es recién para junio del 2024 que empezarían a contar con volúmenes de entre 23 millones y 24 millones, sostuvo.

El experto avícola estimó además que normalmente el índice per cápita de huevos es de 245 al año, sin embargo, ahora nos encontramos entre 140 y 150 aproximadamente. “Ha bajado porque no hay gallinas que pongan el producto. Si hubieran sacado la vacuna (para la gripe aviar) a tiempo, no habría estos ‘baches’”, agregó.

Si bien los precios seguirán volátiles, Garay destacó que existe un factor estructural en la industria avícola que son los costos de los insumos para alimentar a las aves. Los precios internacionales de maíz y soya han bajado desde el 2022; sin embargo, todavía los niveles siguen estando por encima de la prepandemia, estimó.

“Todos estos elementos van a conjugar y esperamos que al final del año tengamos precios internacionales adecuados a los costos de la industria para que pueda recuperarse ya que está siendo muy golpeada este año”, añadió.

En el caso del pollo, la recuperación ha sido más rápida, sobre todo en favor de los consumidores, producto de las acciones tomadas por la industria avícola como la importación de alrededor de 20 millones de huevos fértiles que se da desde febrero.

“Esto ha permitido compensar esta oferta que se ha victo disminuida producto del impacto de la gripe aviar. También se ha estado importando carne congelada de pollo y ha compensado la oferta de carnes. Estimamos que en agosto la oferta de pollo debe estar a sus niveles óptimos ya saliendo de los impactos de la gripe aviar”, dijo Garay.

Al 3 de julio el precio del pollo eviscerado en mercados minoristas se encontró en S/ 10,59, al alza luego de haber mantenido desde abril y mayo casi 50 días de reducción sostenida, sostuvo.