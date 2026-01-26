El grupo Volkswagen decidió congelar sus planes de instalar una nueva en Estados Unidos, mientras no se reduzcan los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a las importaciones de autos que ascienden a un 15%.

“No es financieramente viable una gran inversión adicional en el país”, indicó Oliver Blume, consejero delegado del grupo Volkswagen al diario alemán Handelsblatt.

Como se recuerda, el grupo lleva desde el 2023 analizando el emplazamiento para establecer una nueva planta para Audi en Estados Unidos, como estrategia para evitar los aranceles a los vehículos importados.

Medios especializados estadounidenses señalaban que la planta podría instalarse al sur del país, cerca de sus fábricas de Chattanooga (Tennessee) y de Blythewood (Carolina del Sur) así como de toda la red de proveedores.

No obstante, Blume entiende que una instalación de ese tamaño es difícil en medio de las circunstancias actuales. “Necesitamos una reducción de costes a corto plazo y unas condiciones comerciales estables a largo plazo”, agregó.

A pesar de las dificultades, Blume sí recalcó que existe una “estrategia de futuro” para el negocio estadounidense de Volkswagen y afirmó que persisten las oportunidades de crecimiento. Sin embargo, recalcó que el objetivo anterior de alcanzar una cuota de mercado del 10 % ya no es realista, y que el grupo ahora planea avanzar gradualmente.