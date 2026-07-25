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Resumen

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El fenómeno de El Niño traerá consigo lluvias en el norte y sequías en el sur. El economista, docente y ex ministro de Economía asegura que el Perú está hoy mejor preparado para enfrentarlo, y que tiene, además, recursos suficientes. “Es necesaria una política social para el sur y políticas de construcción para todo el resto del Perú”, asegura.