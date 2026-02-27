Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 1 de agosto de 2025. Los operadores de Wall Street llevaron a las acciones a su peor sesión desde mayo, ya que los débiles datos sobre el empleo y la industria manufacturera reforzaron las preocupaciones sobre la economía, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles generalizados. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
Los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 1 de agosto de 2025. Los operadores de Wall Street llevaron a las acciones a su peor sesión desde mayo, ya que los débiles datos sobre el empleo y la industria manufacturera reforzaron las preocupaciones sobre la economía, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles generalizados. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 1,19 % en un inicio de jornada bursátil marcado por la ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares de Amazon, Nvidia y SoftBank a OpenAI, empresa madre de ChatGPT.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.