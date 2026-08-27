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Resumen

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A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones sumaba 0,08%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,35% y el Nasdaq avanzaba 0,81%, hasta las 26.341 unidades. Foto: EFE.
A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones sumaba 0,08%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,35% y el Nasdaq avanzaba 0,81%, hasta las 26.341 unidades. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió al alza este jueves con el tecnológico Nasdaq como protagonista de la principal subida de la apertura, impulsado por las acciones de Nvidia, que crecían un 6,56% tras presentar sus últimos resultados.

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