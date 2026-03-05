Escuchar
El Dow Jones de Industriales bajaba 0,57%, el selectivo S&P 500 cedía 0,20% y el Nasdaq se dejaba 0,17%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves con bajadas inferiores al 0,6% en sus principales indicadores al resurgir la preocupación por la guerra desatada tras los ataques de EE.UU. e Israel el pasado fin de semana contra Irán, y las represalias del país persa.

