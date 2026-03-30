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A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 avanzaba 0,61% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,49%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 avanzaba 0,61% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,49%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,75% y empezó a remontar después de haber entrado en territorio de corrección al final de la semana pasada, que se define como una bajada acumulada del 10 % respecto al último récord.

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