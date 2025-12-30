Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,09% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,14%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,09% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,14%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en rojo con cambios mínimos en los principales índices
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en rojo con cambios mínimos en los principales índices

Wall Street abre en rojo con cambios mínimos en los principales índices

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,17%, hasta 48.381 puntos, en un día en que los tres principales índices empezaron sin cambios sustanciales.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,09%, hasta 6.899 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 0,14%, hasta 23.442 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

En el plano corporativo, Meta mejoró 1,81% tras anunciar ayer la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA) centrada en agentes autónomos de IA.

La semana pasada, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. Las acciones suelen subir en el período comprendido entre finales de año y principios del siguiente, en lo que se conoce como el “rally de Santa Claus”.

Sin embargo, el S&P 500 encadenó este martes su segundo día consecutivo abriendo en rojo en medio de una presión creciente sobre el sector tecnológico y la preocupación de una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA).

En el sector de los materiales, los futuros de plata y platino subían 7% y un 5,01% respectivamente. Al margen, este martes se espera la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed) a las 14:00 horas (19:00 GMT), donde los inversores podrán obtener información sobre los desacuerdos entre los responsables de la política monetaria y cómo estos podrían afectar las tasas de interés el próximo año.

Mientras que mañana los mercados cerrarán el 2025 con un horario reducido, el jueves 1 de enero no operarán por la festividad de Año Nuevo.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC