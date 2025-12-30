Wall Street abre en rojo con cambios mínimos en los principales índices

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,17%, hasta 48.381 puntos, en un día en que los tres principales índices empezaron sin cambios sustanciales.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,09%, hasta 6.899 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 0,14%, hasta 23.442 enteros.

En el plano corporativo, Meta mejoró 1,81% tras anunciar ayer la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA) centrada en agentes autónomos de IA.

La semana pasada, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. Las acciones suelen subir en el período comprendido entre finales de año y principios del siguiente, en lo que se conoce como el “rally de Santa Claus”.

Sin embargo, el S&P 500 encadenó este martes su segundo día consecutivo abriendo en rojo en medio de una presión creciente sobre el sector tecnológico y la preocupación de una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA).

En el sector de los materiales, los futuros de plata y platino subían 7% y un 5,01% respectivamente. Al margen, este martes se espera la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed) a las 14:00 horas (19:00 GMT), donde los inversores podrán obtener información sobre los desacuerdos entre los responsables de la política monetaria y cómo estos podrían afectar las tasas de interés el próximo año.

Mientras que mañana los mercados cerrarán el 2025 con un horario reducido, el jueves 1 de enero no operarán por la festividad de Año Nuevo.