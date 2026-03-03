Escuchar
A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 restaba 1,86%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, y el tecnológico Nasdaq cayendo 2% mientras los inversores siguen atentos la evolución de la guerra desatada en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa.

