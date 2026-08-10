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Resumen

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Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias en Wall Street, impulsadas además por la expectativa ante la histórica salida a bolsa de SpaceX. Foto: EFE.
Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias en Wall Street, impulsadas además por la expectativa ante la histórica salida a bolsa de SpaceX. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,16 %, mientras los inversores dudan sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita la reapertura del estrecho de Ormuz.

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