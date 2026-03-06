Escuchar
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 1,86%, el selectivo S&P 500 bajaba un 1,59% y el Nasdaq perdía 1,63%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Por Agencia EFE

Wall Street se desplomó al inicio de la jornada de este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 1,86%, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Medio, que estalló este sábado tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

