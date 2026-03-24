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El Dow Jones de Industriales, caía 0,85%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,66% y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
El Dow Jones de Industriales, caía 0,85%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,66% y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,85%, después de que se enfriaran las expectativas de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, están dejando “puntos de acuerdo importantes”, pese a que Teherán niega que haya conversaciones en curso.

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