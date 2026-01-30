Wall Street abre en rojo tras la nominación de Warsh para presidir la Reserva Federal

Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,23 %, tras la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed) por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzaba perdía 0,23%, hasta los 49.958 puntos; el selectivo S&P 500 cedía 0,14%, hasta 6.959 unidades; y el Nasdaq retrocedía 0,2%, hasta 23.631 puntos.

Según analistas, los inversores ven con buenos ojos la elección de Warsh, dada su experiencia como gobernador de la Fed y su postura firme contra la inflación.

La apertura a la baja de hoy se debe más las pérdidas en el sector tecnológico: Apple bajaba 0,28% después de que ayer, al cierre de la bolsa, reportara un beneficio neto de US$42.097 millones en el primer trimestre de su ejercicio, un 16% interanual, con récords en ventas de su iPhone, producto estrella.

La empresa de la manzana cerró la jornada bursátil del jueves con un incremento del 1,1 %, antes de publicar sus resultados.

Mientras, la petrolera estadounidense Chevron empezaba la jornada con una subida del 1,16% tras unos resultados que reflejaron la incertidumbre del sector energético, con ganancias reducidas. Exxon Mobil perdía por su parte un 1,2% tras publicar resultados que no alcanzaron las expectativas de los analistas.

El oro, refugio de inversión en climas volátiles, bajaba un 4,84% después de vivir la mayor fluctuación desde abril de 2013 en la jornada de ayer.